FIFA 19, ecco l’elenco degli stadi presenti nel titolo EA Sport

Finalmente ci siamo, il conto alla rovescia si fa sempre più corto, il 29 settembre sarà il giorno mondiale di FIFA 19. Se siete impazienti allora vi consigliamo di effettuare al più presto il pre-ordine del titolo, sempre che sia ancora disponibile. Stavolta però vogliamo parlarvi delle succulente nuove riproposizioni degli stadi messi a disposizione da EA Sport per il nuovo titolo, ecco l’elenco completo.

FIFA 19, tutti gli stadi

Premier League

Anfield (Liverpool)

Emirates Stadium (Arsenal)

Goodison Park (Everton)

St. James’ Park (Newcastle)

St. Mary’s Stadium (Southampton)

Stamford Bridge (Chelsea)

Vicarage Road (Watford)

Selhurst Park (Crystal Palace)

London Stadium (West Ham)

Old Trafford (Manchester United)

King Power Stadium (Leicester)

Etihad Stadium (Manchester City)

Vitality Stadium (Bournemouth)

Turf Moor (Burnley)

The Amex Stadium (Brighton & Hove Albion)

Kirklees Stadium (Huddersfield)

Craven Cottage (Fulham)

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Molineux Stadium (Wolverhampton)

Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham)

Wembley Stadium (Nazionale inglese)

Championship

Stadium of Light (Sunderland)

KCOM Stadium (Hull City)

Carrow Road (Norwich)

Villa Park (Aston Villa)

Loftus Road (QPR)

Fratton Park (Portsmouth)

Riverside Stadium (Middlesbrough)

Stoke City FC Stadium (Stoke City)

The Hawthorns (West Bromwich Albion)

Liberty Stadium (Swansea)

Ligue 1

Parc des Princes (Paris Saint-Germain)

Orange Vélodrome (Olympique Marsiglia)

Bundesliga

Allianz Arena (Bayern Monaco)

Borussia-Park (Borussia Mönchengladbach)

Veltins Arena (Schalke 04)

Olympiastadion (Herta Berlino)

Volksparkstadion (Amburgo)

Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

Serie A Tim

Allianz Stadium (Juventus)

San Siro (Milan e Inter)

Stadio Olimpico (Roma e Lazio)

Resto del mondo

Donbass Arena (Shaktar Donetsk)

Otkrytie Arena (Spartak Mosca)

Eredivisie

Johan Cruyff Arena (Ajax)

MLS

BC Place Stadium (Vancouver Whitecaps)

CenturyLink Field (Seattle Sounders)

StubHub Center (Los Angeles Galaxy)

Mercedes-Benz-Arena (Atlanta United)

Liga

Wanda Metropolitano (Atletico Madrid)

Santiago Bernabéu (Real Madrid)

Estadio Mestalla (Valencia)

Estadio ABANCA-Riazor (Deportivo La Coruña)

Estadio Benito Villamarín (Real Betis)

Estadio La Rosaleda (Malaga)

Estadio San Mamés (Athletic Bilbao)

Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Coliseum Alfonso Pérez (Getafe)

Estadio de Gran Canaria (Las Palmas)

Estadio de la Cerámica (Villareal)

RCDE Stadium (Espanyol)

Estadio de Balaídos (Celta Vigo)

Municipal de Ipurua (Eibar)

Estadio Ciutat de València (Levante)

Estadio de Anoeta (Real Sociedad)

Municipal de Butarque (Leganés)

Estadio de Mendizorrotza (Deportivo Alavés)

Estadio de Montilivi (Girona)

Primera División argentina

El Monumental (River Plate)

La Bombonera (Boca Juniors)

Primera División messicana

Estadio Azteca (Club América)

Dawry Jameel (Arabia Saudita)

King Abdullah Sports City (Al-Ittihad e Al-Ahli)

King Fahd Stadium (Nazionale Arabia Saudita)

J1 League

Panasonic Stadium Suita (Gamba Osaka)

Altro

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FIWC Stadium

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

