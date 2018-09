FIFA 19 con app web e download su Origin, intanto spunta la prima squadra

Ufficializzata da parte di EA Sport la Web App di FIFA 19, si potrà in tal guisa gestire il gioco online da qualsiasi dispositivo. L’altra grande notizia riguardante il nuovo titolo di calcio più famoso al mondo è invece quella relativa alla prima squadra della settimana di FUT.

FIFA 19, ultime news

Il nuovo gioco targato EA non è ancora uscito, manca davvero poco però al suo lancio sul mercato, fissato per il 29 settembre, e già si parla della prima formazione FUT, la squadra della settimana per la modalità FIFA Ultimate Team, la grande funzione di gioco online che ha catturato milioni di appassionati negli ultimi anni. Prima di vedere quali sono i giocatori del momento però andiamo a vedere altre news a riguardo. Stavolta si tratta di Origin.

Abbiamo già parlato della nuova app web per FIFA 19, ma altra notizia interessante è sicuramente la possibilità di scaricare il gioco su Origin.

Gli abbonati e chi ha effettuato il preordine hanno il seguente accesso:

20 settembre: 10 ore di prova per gli abbonati Origin Access;

25 settembre: accesso anticipato per i possessori delle edizioni Ultimate e Champions;

28 settembre: data di uscita del gioco, accesso libero per tutti;

Come dicevamo, però, le novità non finiscono qui perché è ora disponibile anche la Squadra della Settimana 1 di FIFA 19 Ultimate Team:

Undici iniziale

GK: Yann Sommer – Borussia M’gladbach – (GER1) – Switzerland

CB: Kalidou Koulibaly – Napoli – (ITA1) – Senegal

CB: Álvaro – Villarreal CF – (SPA1) – Spain

RB: João Cancelo – Juventus – (ITA1) – Portugal

CAM: Dimitri Payet – Olympique de Marseille – (FRA1) – France

CDM: Granit Xhaka – Arsenal – (ENG1) – Switzerland

LW: Eden Hazard – Chelsea – (ENG1) – Belgium

RM: Andriy Yarmolenko – West Ham United – (ENG1) – Ukraine

ST: Ángel – Getafe CF – (SPA1) – Spain

ST: Timo Werner – RB Leipzig – (GER1) – Germany

RW: Hirving Lozano – PSV – (HOL) – Mexico

Sostituti e Riserve

GK: Thomas Strakosha – Lazio – (ITA1) – Albania

CB: Sidnei – Real Betis Balompié – (SPA1) – Brazil

LM: Garry Rodrigues – Galatasaray – (TUR) – Cape Verde Islands

ST: Bradley Wright-Phillips – New York Red Bulls – (USA) – England

CAM: Luis Miguel Rodríguez – Atlético Tucumán – (ARG) – Argentina

RM: Han Kyo Won – Jeonbuk Hyundai Motors – (KOR) – Korea Republic

LW: Gerso – Sporting KC – (USA) – Guinea-Bissau

ST: Pierre-Michel Lasogga – Hamburger SV – (GER2) – Germany

ST: Musashi Suzuki – V-Varen Nagasaki – (JPN) – Japan

LM: Ryan Fraser – Bournemouth – (ENG1) – Scotland

RM: Nicolas Pépé – LOSC Lille – (FRA1) – Côte d’Ivoire

LM: Jérôme Gondorf – SC Freiburg – (GER1) – Germany

