FIFA 18, tre incredibili trucchi che ancora in pochi conoscono

C’è sempre da imparare quando si tratta di FIFA 18, ormai il gioco di calcio più famoso al mondo sembra aver svelato ogni suo trucchetto, e proprio quando tutto sembra ormai già annunciato, ecco che spuntano tre incredibili trucchi che probabilmente ancora in pochi conoscono. Andiamo a vedere allora quali sono i consigli che questa volta vogliamo darvi.

FIFA 18, i trucchi nascosti

FUT, modalità carriera e gameplay, siamo nell’eccellenza dei suggerimenti, ricoprendo praticamente con un colpo solo tre sezioni del gioco più amato dagli appassionati di calcio. Andiamo a scoprire i tre trucchi che ogni giocatore di FIFA 18 deve assolutamente conoscere. Partiamo da quello universale del gameplay, un trucchetto che farà comodo sicuramente a tutti. Da tempo si parla del gol direttamente con assiste del portiere. Ma come si fa? Il gol da rinvio dell’estremo difensore non è una leggenda metropolitana, per eseguire questa “mossa”, bisogna spostare il portiere lungo uno dei lati corti dell’aria tenendo il pallone tra le mani. A quel punto calciate lungo la palla, vi ritroverete clamorosamente il vostro attaccante libero in ricezione della sfera a tu per tu con il portiere avversario. Un gioco da ragazzi.

Il secondo trucchi riguarda FUT, in particolare il trucchetto per acquistare giocatori ad un prezzo basso. Esiste infatti un sito web, si chiama Futbin, dove vengono catalogati tutti i giocatori della Fifa Ultimate Team. Scrivendo nella barra di ricerca il nome di un giocatore, vi dice qual è l’attuale valore di mercato all’interno della modalità FUT. Se sarete veloci e avrete una buona connessione, potrete quindi acquistare il giocatore nel momento in cui non ha raggiunto ancora le cifre astronomiche.

Terzo e ultimo trucchetto stavolta inerente l’acquisto di giocatori in modalità carriera. Ecco come ottenere un budget altissimo: aumentate al massimo i valori della squadra che state per scegliere in questa modalità. Vi troverete con giocatori fortissimi e venderli vi profitterà crediti quasi illimitati. A quel punto potrete acquistare i campioni che più vi piacciono con il ricco budget conquistato.

