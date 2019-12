Facebook lancia funzione di invio immediato verso Google Foto

Interessante novità da parte di Facebook, arriva una funzione che permette di caricare più facilmente i nostri scatti in Google Foto. Andiamo a scoprire di cosa si tratta nel dettaglio.

Facebook e Google Foto

Le grandi aziende del mondo tech non sempre si fanno la guerra, a volte stringono accordi e collaborano insieme per nuovi progetti, ma in fondo è proprio così che si fa la guerra spesso, ovvero con quell’arte diplomatica, o meglio complottistica che permette di ai big del settore di non mostrare le proprie carte, barare e stringere alleanze momentanee per avere la meglio sui nemici.

Insomma, un po’ alla Ditocorto, per intenderci.

Tra Facebook e Google però non ci risultano, almeno in tempi recenti, momenti di grande tensione, e allora questa strizzatina d’occhio da parte del re dei social verso l’imperatore del web, potrebbe essere genuina. Ma bando alle ciance, e andiamo a vedere come funziona e in cosa consiste questa nuova modalità lanciata dal social. Una nuova funzione per inviare istantaneamente foto e video su altri cloud. Al momento la funzione è disponibile solo in Irlanda.

Nel 2020 la ritroveremo in altri paesi e si spera anche in Italia. Il passaggio sarà istantaneo, tutti i dati comunque saranno trasferiti in forma crittografata, mentre l’utente potrà farlo solo inserendo una specifica password. A spingere verso questa direzione anche le nuove normative europee in merito alla tutela dei dati personali. A quanto pare infatti il regolamento GDPR richiedeva proprio di facilitare il passaggio di dati a servizi di terze parti.

