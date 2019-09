Facebook dating, incontri romantici sul social, ma la funzione in Italia solo nel 2020

Amici single di tutto il mondo, finalmente la funzione Dating su Facebook è realtà. Dopo un anno di test, il re dei social network ha lanciato la nuova gesture, al momento sono ben 20 i paesi che possono già utilizzarla, purtroppo l’Italia non c’è.

Facebook Dating, ora è ufficiale

Ora è ufficiale, ma in Italia arriverà solo nel 2020. Ancora qualche mese di attesa quindi per i single italiani di trovare l’amore su Facebook.

Ebbene sì, dating funziona proprio come, permette cioè di trovare possibili relazioni attraverso un sistema molto semplice. Si aggiunge una preferenza a un nostro contatto. Se tale contatto fa lo stesso con noi, allora scatta lo scenario match, ovvero il sistema riconosce che i due soggetti si piacciono e ne informa le parti.

Stesso sistema di Tinder dunque, con in questo caso un ventaglio dl scelte che è ristretto alle tue amicizie, cosa che però può essere sia un male che un bene, visto che in teoria le amicizie le si dovrebbe anche un minimo conoscere, mentre con Tinder si va totalmente al buio. La modalità match in questa versione si chiama in modo diverso, ovvero secret crush (cotta segreta). In realtà, il facebook dating funzionerà anche indipendentemente dal profilo base.

Si potrà infatti interagire anche con persone non presenti nella nostra lista di amici, il sistema Dating infatti fornirà proprio come Tinder suggerimenti su altri possibili candidati per una relazione, prendendo in considerazione gusti, eventi in comune e naturalmente anche la posizione geografica, tutti parametri che potranno comunque essere personalizzati.

