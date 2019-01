DAZ e Sky, il calendario del nuovo anno è disponibile, come si sono divisi la torta?

Con la pausa della Serie A abbiamo un po’ messo da parte il calcio, ma non lo hanno certo fatto DAZN e Sky che si sono già da tempo divisi la torta anche per le prossime partite di questo 2019. Andiamo a vedere il calendario delle partite che andranno in onda sulle due emittenti fino alla 28esima giornata.

Il programma della 20^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 19 gennaio 2019

Roma-Torino ore 15.00 – SKY

Udinese-Parma ore 18.00 – SKY

Inter-Sassuolo ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 20 gennaio 2019

Frosinone-Atalanta ore 12.30 – DAZN

Fiorentina-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Spal-Bologna ore 15.00 – DAZN

Cagliari-Empoli ore 18.00 – SKY

Napoli-Lazio ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 21 gennaio 2019

Juventus-Chievo ore 19.00 – SKY

Genoa-Milan ore 21.00 – SKY

Il programma della 21^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 26 gennaio 2019

Sassuolo-Cagliari ore 15.00 – SKY

Sampdoria-Udinese ore 18.00 – SKY

Milan-Napoli ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 27 gennaio 2019

Chievo-Fiorentina ore 12.30 – DAZN

Atalanta-Roma ore 15.00 – SKY

Bologna-Frosinone ore 15.00 – SKY

Parma-Spal ore 15.00 – DAZN

Torino-Inter ore 18.00 – SKY

Lazio-Juventus ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 28 gennaio 2019

Empoli-Genoa ore 20.30 – SKY

Il programma della 22^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 2 febbraio 2019

Empoli-Chievo ore 15.00 – SKY

Napoli-Sampdoria ore 18.00 – SKY

Juventus-Parma ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 3 febbraio 2019

Spal-Torino ore 12.30 – DAZN

Frosinone-Lazio ore 15.00 – SKY

Genoa-Sassuolo ore 15.00 – SKY

Udinese-Fiorentina ore 15.00 – DAZN

Inter-Bologna ore 18.00 – SKY

Roma-Milan ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 4 febbraio 2019

Cagliari-Atalanta ore 20.30 – SKY

Il programma della 23^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

L’anticipo di giovedì 7 febbraio 2019

Lazio-Empoli ore 20.30 – SKY

L’anticipo di venerdì 8 febbraio 2019

Chievo-Roma ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 9 febbraio 2019

Fiorentina-Napoli ore 18.00 – SKY

Parma-Inter ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 10 febbraio 2019

Bologna-Genoa ore 12.30 – DAZN

Atalanta-Spal ore 15.00 – SKY

Torino-Udinese ore 15.00 – SKY

Sampdoria-Frosinone ore 15.00 – DAZN

Sassuolo-Juventus ore 18.00 – SKY

Milan-Cagliari ore 20.30 – SKY

Il programma della 24^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

L’anticipo di venerdì 15 febbraio 2019

Juventus-Frosinone ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 16 febbraio 2019

Cagliari-Parma ore 18.00 – SKY

Atalanta-Milan ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 17 febbraio 2019

Spal-Fiorentina ore 12.30 – DAZN

Empoli-Sassuolo ore 15.00 – DAZN

Genoa-Lazio ore 15.00 – SKY

Udinese-Chievo ore 15.00 – SKY

Inter-Sampdoria ore 18.00 – SKY

Napoli-Torino ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 18 febbraio 2019

Roma-Bologna ore 20.30 – SKY

Il programma della 25^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 23 febbraio 2019

Torino-Atalanta ore 15.00 – SKY

Bologna-Juventus ore 18.00 – SKY

Frosinone-Roma ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 24 febbraio 2019

Sampdoria-Cagliari ore 12.30 – DAZN

Chievo-Genoa ore 15.00 – SKY

Milan-Empoli ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Spal ore 15.00 – DAZN

Parma-Napoli ore 18.00 – SKY

Fiorentina-Inter ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 25 febbraio 2019

Lazio-Udinese ore 20.30 – SKY*

In caso di qualificazione delle Lazio alle semifinali di Coppa Italia, verrà rinviata a mercoledì 6 marzo o prima data utile successiva

Il programma della 26^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 2 marzo 2019

Empoli-Parma ore 15.00 – SKY

Milan-Sassuolo ore 18.00 – SKY

Lazio-Roma ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 3 marzo 2019

Torino-Chievo ore 12.30 – DAZN

Genoa-Frosinone ore 15.00 – DAZN

Spal-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Udinese-Bologna ore 15.00 – SKY

Cagliari-Inter ore 18.00 – SKY

Napoli-Juventus ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 4 marzo 2019

Atalanta-Fiorentina ore 20.30 – SKY

Il programma della 27^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di venerdì 8 marzo 2019

Juventus-Udinese ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 9 marzo 2019

Parma-Genoa ore 18.00 – SKY

Chievo-Milan ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 10 marzo 2019

Bologna-Cagliari ore 12.30 – DAZN

Frosinone-Torino ore 15.00 – SKY

Inter-Spal ore 15.00 – SKY

Sampdoria-Atalanta ore 15.00 – DAZN

Sassuolo-Napoli ore 18.00 – SKY

Fiorentina-Lazio ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 11 marzo 2019

Roma-Empoli ore 20.30 – SKY

Il programma della 28^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di venerdì 15 marzo 2019

Cagliari-Fiorentina ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 16 marzo 2019

Sassuolo-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Spal-Roma ore 18.00 – SKY

Torino-Bologna ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 17 marzo 2019

Genoa-Juventus ore 12.30 – DAZN

Atalanta-Chievo ore 15.00 – SKY

Empoli-Frosinone ore 15.00 – DAZN

Napoli-Udinese ore 15.00 – SKY

Lazio-Parma ore 18.00 – SKY

Milan-Inter ore 20.30 – SKY

