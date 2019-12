Dark Mode su WhatsApp subito, scoperto bug che la attiva

Sembra finalmente finita l’attesa per la dark mode su Whatsapp, almeno a giudicare da alcuni utenti i quali dichiarano di aver attivato la suddetta funzione grazie ad un bug presente nell’app. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

WhatsApp dark mode

A riportare la notizia sui social è come sempre il ben informato WABetainfo, gli utenti hanno svelato infatti come si attiva tale versione, conditio sine qua non però per avviare il tutto è essere in possesso della versione beta dell’ultimo WhatsApp, che comunque trovate tranquillamente sul Play Store, e avere Android 10 come OS del vostro smartphone. Andiamo ora a scoprire insieme qual è la procedura.

Per prima cosa dovete mandare un link YouTube a un vostro contatto, quest’ultimo dovrà poi aprirlo con la modalità PiP con la tastiera aperta, e in automatico apparirà la modalità oscura. Su WABetainfo infatti leggiamo: “Se desiderate vedere temporaneamente e legittimamente il tema scuro, dovreste utilizzare questo bug, che a volte mostra il tema scuro“. Il risultato quindi non è assicurato.

Si tratta infatti di un bug, oltre ad avere un procedimento molto strano quindi è anche tutt’altro che scontato nella riuscita. Purtroppo, gli sviluppatori sono ancora al lavoro e non sappiamo quando invece partirà la vera modalità ufficiale dell’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo.

Potresti essere interessato anche a Nokia C1, nuovo smartphone di fascia bassa a 60 euro

Condividi su