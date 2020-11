Cambia la tv in Italia, parte il concact center per i bonus del digitale terrestre

Quando cambierà il digitale terrestre in Italia? A quanto pare ci vorrà ancora un bel po’ prima di passare al nuovo segnale, ecco infatti le date regione per regione relative al nuovo standard dvb-t2 che sostituirà quello attualmente in corso.

Nuovo digitale terrestre, le date

1 settembre-31 dicembre 2021 (Area 2 e 3)

Valle d’Aosta

Piemonte

Lombardia

Emilia Romagna

provincia di Trento

provincia di Bolzano.

1 gennaio 2022-31 marzo 2022 (Area 1)

Liguria

Toscana

Umbria

Lazio

Campania

Sardegna.

1 aprile 2022-20 giugno 2022

Sicilia

Calabria

Puglia

Basilicata

Abruzzo

Molise

Marche

Intanto, l sottosegretario al Mise Mirella Liuzzi annuncia le prossime iniziative al via: “Per garantire una informazione completa e rivolta a tutti, oltre allo spot radio e tv, lanceremo a breve anche un sito internet e un contact center”. Ma non è tutto, oltre ai 50 euro promessi già tempo fa per l’acquisto di un decoder, potrebbero esserci ulteriori incentivi: “un’importante campagna di incentivi per accompagnare la sostituzione e il riciclo degli apparecchi televisivi in ottica green”.

