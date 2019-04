Buco nero per Chris Cornell, petizione online in omaggio a Black Hole Sun

Era il 1994 quando i Soundgarden cantavano Black Hole Sun e l’album Superunknown bruciava le classifiche fino a diventare inno generale insieme ad altri grandi successi dell’era grunge. Ora Chris Cornell non c’è più, e omaggiarlo con il buco nero fotografato dalla NASA di recente è sembrata subito un’idea che il mondo del web ha deciso di accogliere.

Cornell e la petizione sul buco nero

Con una petizione lanciata sulla piattaforma Change.

org, Giuliana Jarrin spiega: “Chiedo a NASA, all’Event Horizon Telescope Collaboration e a tutti gli astronomi e gli scienziati coinvolti in questa scoperta, di dedicare questo buco nero a Chris Cornell. Sarebbe un modo “surreale” e fantastico per onorare la sua vita e il suo contributo alla musica”. A quanto pare lanon è stata certamente snobbata, visto che in poco tempo ha già raccolto quasi 50 mila firme.

Naturalmente, non tutti sono d’accordo. Se è vero che il mondo del web, in particolare quello dei social, ha trovato quasi spontaneo e immediato una tale associazione tra Cornell, storico cantante della band, suicidatori due anni fa, e il buco nero fotografato dagli scienziati dell’Event Horizon Telecom, è anche vero che tanti hanno criticato la scelta e proposto invece Albert Einstein che, per voler usare un eufemismo, è un tantino più dentro nella materia specifica, oltre al fatto che intorno ai buchi neri lui ci teorizzava già qualche decennio prima. Al momento comunque nessuna risposta diretta è arrivata dagli scienziati.

C’è da dire però che il mondo della scienza spesso prende spunto proprio dalla cultura popolare per dare nomi ad asteroidi, meteoriti e altre scoperte fatte nello spazio, non ci sembra quindi così campata in aria l’idea proposta dai social. Se dunque anche voi siete d’accordo nel proporre Cornell per quello che al momento è chiamato Powehi, nome che per ora non piace a nessuno, ecco la petizione online per lasciare la propria firma in favore della proposta.

