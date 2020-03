Black Shark 3 e 3 Pro, i nuovi gaming phone presentati da Xiaomi

Due gaming phone davvero incredibili quelli presentati da Xiaomi, arrivano i nuovi Black Shark 3, ovvero il modello base e la variante Pro, andiamo a scoprirne insieme la scheda tecnica.

Black Shark 3, scheda tecnica

Processore Snapdragon 865 e modem 5G per I nuovi gaming phone targati Xiaomi.

Il design è identico per i due modelli, ma cambiano le dimensioni. Il Black Shark 3 ha uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 865, modem 5G, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.0, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 4.720 mAh.

La versione Pro ha invece uno schermo OLED da 7,1 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), 8/12 GB di RAM e 256 GB di storage. La fotocamera anteriore di entrambi è di 20 MP, mentre il comparto fotografico posteriore presenta tre sensori da 64, 13 e 5 MP. La batteria è la medesima del modello base.

Sistema operativo Android 10 Q. I prezzi base sono 3.499 yuan (circa 450 euro) per Black Shark 3 e 4.699 yuan (circa 600 euro) per Black Shark 3 Pro. Questi dunque i due nuovi gaming phone presentati da Xiaomi, due modelli che saranno di sicuro successo per chi vuole cimentarsi nel mondo dei videogame con il proprio smartphone.

