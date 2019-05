Apple iPhone XI, l’azienda della mela non è più innovativa come un tempo

Si continua a parlare con grande interesse di iPhone XI, il grande device atteso dagli appassionati. Apple ha abituato il mondo intero a grandi novità da sempre, e come tradizione anche questa volta vuole fare tendenza con particolarità che potrebbero stupire. L’alloggiamento posteriore quadrato continua a far discutere.

IPhone XI, il quadrato posteriore

Sembra ormai confermato il quadrato posteriore per alloggiare i sensori del nuovo iPhone XI, i rendering sembrano quindi confermati grazie alle custodie apparse online.

Ricordiamo che questo particolare sistema era stato introdotto dacon il suo Mate 20 Pro, stavolta però Apple ha posizionato i sensori in modo diverso formando all’interno del quadrato un particolare triangolo.

I rumors circolati finora indicano che i nuovi melafonini potrebbero montare tre sensori posteriori da 12 megapixel e uno frontale sempre da 12 megaxipel. Il successore dell’iPhone XR avrebbe sul retro solo una doppia fotocamera. Dopo aver rinnovato tante volte il settore con trovate geniali, stavolta Apple sembra destinata ad emulare gli altri. Anche la piastra posteriore per ricaricare i device altrui è un’invenzione rubata ad altri, in questo caso a Samsung che l’ha introdota con i nuovi S10.

La caratteristica in questione dovrebbe quindi far parte dell’arsenale a bordo del nuovo iPhone XI, si tratterà sicuramente di uno smartphone ricco di grandi qualità e quindi particolarmente ambito. Eppure l’impressione che si ha stavolta, è che ormai l’azienda della mela morsicata non è più in vetta alla lista del settore, un mondo quello degli smartphone che ogni anno sembra salutare un nuovo padrone.

