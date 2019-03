Amazon lancia le offerte di primavera, oggi i nuovi saldi per 12 giorni

Una nuova interessante iniziativa parte oggi da parte di Amazon, stiamo parlando delle offerte di primavera, sconti su tanti prodotti. L’iniziativa parte oggi 27 marzo e durerà 12 giorni, concludendosi quindi il 7 aprile.

Offerte Amazon di primavera

Se siete a caccia di prodotti a basso costo, ecco allora il vostro momento. Con le offerte di Primavera Amazon coglie l’occasione di rinfoltire le proposte delle sue categorie, offerte del giorno, offerte lampo e vetrina.

Tanti sconti su prodotti dedicati al giardinaggio, alle attività all’aria aperta, al cambio di stagione e molto altro. Ma non solo, anche gli appassionati di tecnologia avranno pane per i loro denti, la Primavera infatti portano nuovi sconti anche per televisori, smartphone e altro ancora.

Insomma, un’iniziativa da cogliere al volo e da scandagliare minuziosamente in tutti i suoi particolari. Vi suggeriamo quindi di andare direttamente sulla piattaforma e digitae offerte di primavera per visionare la vetrina generale della proposta. Ma di passare poi al setaccio anche di offerte lampo e offerte del giorno per visualizzare le altre proposte Amazon dedicate agli amanti dello shopping più economico.

Potete inoltre giocare un po’ con l’interfaccia e attraverso i vari filtri migliorare la soluzione proposta. Tra prezzi, prime e marche diverse è infatti possibile scegliere il prodotti che più si confà alle vostre esigenze. Inoltre, potrete dare una sbirciatina alle prossime offerte primavera, così da aggiungere i prodotti che vi interessano nella lista e avere una notifica quando sarà arrivato.

