Amazon Campus Challange, anche in Italia la competizione per studenti

Anche in Italia arriva l’Amazon Campus Challange, prima edizione della competizione per studenti universitari volta a migliorare il posizionamento delle PMI (Piccole Medie Imprese) sulla piattaforma del sito dedicato alla shopping online.

Amazon Campus Challange in Italia

È attivato che in Italia l’iniziativa di Amazon dedicata agli studenti universitari.

Sono già 100 circa i team ad essersi iscritti. Tra le università che si sono dette interessate a questa iniziativa di Amazon si menzionano Bocconi a Milano, Luiss a Roma, LUM Jean Monnet a Bari, Università degli Studi di Bari e Università di Udine. Le squadre formate avranno il compito di migliorare le PMI posizionate all’interno della piattaforma.

Ai vincitori andranno 10 mila euro, ma soprattutto l’inizio di una partnership con le stesse imprese presenti nel sito. Un modo, quindi, per avviare gli studenti nel mondo del lavoro, ma anche per aiutare i piccoli i medi imprenditori nel proprio progetto lavorativo con Amazon. Insomma, un’iniziativa che fa tutti contenti e che arriva finalmente anche in Italia.

Questa iniziativa è presente in altri due Paesi, Francia e Regno Unito. L’intera competizione si articola in 4 fasi, fino a giugno 2020, che prevedono l’iscrizione dei team, la ricerca della PMI e l’implementazione di un piano aziendale, l’inizio delle vendite online e la presentazione finale. Tutti i partecipanti potranno ricevere uno sconto di 5 euro per lo shopping sul sito, mentre i premi per i finalisti sono: 10 mila euro al primo posto, 7 mila euro al secondo, 5 mila al terzo e 3 mila al quarto

