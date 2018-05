10 funzioni di Google Maps che quasi nessuno conosce

Siete pronti per un lungo viaggio e non volete lasciare assolutamente nulla al caso? Forse non sapete che su Google Maps è possibile avere il controllo totale del vostro itinerario, così da poter pianificare ogni cosa e conoscere ogni dettaglio di quel che vi circonda. Andiamo a vedere le 10 funzioni che quasi nessuno conosce.

Google Maps, 10 funzioni super

Su Google Maps ci sono tanti comandi che ti permettono di entrare nel mondo della mappa e sviscerarne ogni dettaglio oltre al famoso zoom, naturalmente. Quella del movimento con il touch o con il mouse è una delle funzioni più importanti dell’app. Se utilizzato come navigatore Google Maps ti consente anche di aggiungere delle soste al percorso, saranno interruzioni extra che potrete seguire durante il viaggio per sfruttare al meglio le indicazioni stradali. Una delle funzioni più famose è invece quella che permette di misurare la distanza da un punto all’altro.

Una delle più funzioni comode è sicuramente la funzione vocale, così da poter utilizzare l’app mentre si guida senza alcun problema. Un’altra funzione molto importante è quella che ti permette di condividere la tua posizione, funzione che permette di essere condivisa anche ad orario prestabilito. Utilissima anche la funzione che ti permette di salvare il luogo di parcheggio dell’auto, così che al ritorno, qualora ne aveste dimenticato la posizione, potete andare a controllarla nel menu di salvataggio posizione dell’app e farvi guidare al luogo indicato.

Con Google Maps potete inoltre scoprire cosa c’è intorno a voi consultando la mappa, così da scovare ristoranti, musei, hotel o altro ancora. Una delle opzioni più interessanti è Street View, puoi attivarlo e guardare su smartphone quello che ti circonda in quel momento nella realtà. Inoltre, questa funzione permette di rivedere alcune sequenze registrate nel passato, basta trascinare l’omino giallo su un punto della mappa e far scorrere l’orologio all’indietro. Questa funzione è fruibile da pc. Ti prepari per un viaggio? Con Google Maps puoi anche consultare le stime del traffico, basta scegliere luogo e orario di partenza. Insomma, abbiamo visto che ci sono davvero molte funzioni da poter utilizzare per avere il meglio da questa piattaforma.

