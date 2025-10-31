Tasse in Italia: come Sinner tanti Vip non pagano le tasse, ecco come la pensano gli italiani

Da più di un anno è senza dubbio uno dei personaggi più noti d’Italia, non solo in ambito sportivo. Jannik Sinner, numero uno al mondo, vincitore di tornei del Grande Slam, della Coppa Davis e di oltre 20 titoli ATP, è diventato un simbolo di orgoglio nazionale.

Mai prima d’ora l’Italia aveva avuto un tennista così forte, costante e vincente. Ma accanto ai meriti sportivi che lo hanno consacrato come un’icona del tennis mondiale, Sinner è diventato anche protagonista di un acceso dibattito extra sportivo: quello sulle tasse.

Il motivo è semplice: Sinner non paga le tasse in Italia, ma non perché le evade — bensì perché vive e risiede a Montecarlo, dove il regime fiscale è ben diverso.

Sinner e le tasse: perché vive a Montecarlo

In Italia, come è noto, la pressione fiscale è tra le più alte d’Europa.

Per molti — imprenditori, professionisti e sportivi — la parola “pressione” suona quasi come oppressione. Ecco perché chi ha grandi redditi, spesso, sceglie di trasferirsi all’estero, in Paesi dove il carico fiscale è più leggero.

Jannik Sinner ha spiegato che la sua scelta di vivere nel Principato è legata a motivi professionali, poiché Montecarlo offre strutture di allenamento all’avanguardia e un ambiente ideale per la vita di un atleta.

Ma è chiaro che la convenienza fiscale rappresenta un fattore determinante.

Infatti, chi risiede nel Principato non paga imposte sui redditi, né tasse su plusvalenze, dividendi, donazioni o successioni.

Tutto perfettamente legale, senza trucchi o scorciatoie. Tuttavia, Montecarlo non è un paradiso accessibile a tutti: il costo della vita elevatissimo e la necessità di dimostrare redditi consistenti rendono questo privilegio riservato a pochi.

In Italia, al contrario, il fisco resta un macigno per chiunque.

E mentre da sinistra si invoca una “patrimoniale” sui più ricchi, il desiderio di “cambiare aria” si fa sempre più forte.

Il dibattito in TV e il sondaggio: gli italiani si dividono su Sinner

Il caso Sinner è arrivato fino al prime time televisivo, durante la trasmissione “Real Politik”, condotta da Tommaso Labate su Rete 4.

Nel corso della puntata, la giornalista e sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ha presentato un sondaggio che ha misurato l’opinione degli italiani su questa vicenda.

La domanda era semplice: “Sinner ha fatto bene a trasferirsi a Montecarlo o avrebbe dovuto pagare le tasse in Italia?”

Il risultato? Un Paese spaccato a metà.

Il 45% degli intervistati ritiene che Sinner abbia sbagliato , sostenendo che chi guadagna tanto debba contribuire di più al Paese che lo ha cresciuto .

Il 44%, invece, è convinto che abbia fatto bene, perché ognuno ha diritto di scegliere dove vivere e come gestire i propri guadagni, soprattutto in un Paese dove le tasse sono già altissime.

Un pareggio quasi perfetto, che fotografa un’Italia divisa tra moralismo fiscale e realismo economico.

Perché si fugge via dall’Italia?

Interpretando i dati, il motivo della fuga è chiaro: in Italia si pagano troppe tasse.

E non serve essere milionari per rendersene conto.

Un lavoratore dipendente, con una aliquota IRPEF al 23%, versa 230 euro di tasse ogni 1.000 euro guadagnati.

A questo si aggiungono:

tasse sulla casa,

bollo auto,

canone RAI,

accise sui carburanti,

imposte sui conti correnti,

tasse universitarie,

e, in generale, balzelli su quasi ogni attività quotidiana.

Un “salasso fiscale” che riduce fortemente il potere d’acquisto, penalizzando sia chi ha poco sia chi ha molto.

E così, mentre la politica discute di solidarietà fiscale, molti — personaggi famosi e cittadini comuni — scelgono la strada più pragmatica:

vivere dove si può tenere per sé una quota maggiore del proprio reddito, senza sentirsi schiacciati da un sistema che chiede tanto e restituisce poco.

In fondo, come dimostra il caso Sinner, il vero dibattito non è solo sulle tasse non pagate in Italia, ma su quanto il sistema fiscale nazionale riesca ancora a essere giusto, sostenibile e competitivo in un mondo in cui i confini, anche economici, sono sempre più labili.