Stipendi e pensioni: Il labirinto della pressione fiscale a fine 2025

Analisi sulla pressione fiscale 2025: tra cuneo al 47% e fiscal drag, i dati confermano il pesante prelievo su stipendi e pensioni
In un panorama economico europeo in continua evoluzione, la pressione fiscale in Italia rimane uno dei temi centrali del dibattito tecnico e finanziario. Ad oggi, quando siamo orai in chiusura dell’anno d’imposta 2025, i dati consolidati dell’anno in corso offrono un quadro dettagliato del peso esercitato dal fisco sui contribuenti, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

La pressione fiscale in Italia: il dato macroeconomico del 2025

A chiusura d’anno, la pressione fiscale italiana si conferma tra le più elevate dell’area OCSE. Secondo le rilevazioni statistiche più recenti (ISTAT e MEF), la pressione fiscale complessiva — intesa come il rapporto tra le entrate tributarie e contributive totali e il Prodotto Interno Lordo (PIL) — si attesta per il 2025 in un range compreso tra il 42,6% e il 43%.

Questo dato mostra un lieve incremento rispetto alla media del decennio precedente, influenzato da diversi fattori tecnici:

  • dinamica del PIL: sebbene la crescita economica sia rimasta stabile, l’incremento nominale delle entrate è stato più che proporzionale.
  • aumento del gettito: le entrate tributarie hanno segnato una crescita del +3,7% su base annua, spinte soprattutto dalle imposte dirette (IRPEF) e dai contributi sociali.
  • pressione nel breve periodo: nel primo semestre 2025, la pressione fiscale ha toccato punte del 39,9%, un valore superiore di un intero punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il cuneo fiscale: il peso effettivo sugli stipendi

Per comprendere la pressione fiscale reale percepita dai cittadini, è necessario analizzare il cuneo fiscale. Questo indicatore misura la differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e il reddito netto effettivamente percepito dal lavoratore in busta paga.

Nel 2025, nonostante gli interventi normativi volti a stabilizzare il beneficio fiscale, il cuneo fiscale medio in Italia oscilla tra il 45% e il 47%. Questa percentuale si compone di tre elementi principali:

  • contributi a carico del datore di lavoro: circa il 30% della retribuzione lorda.
  • contributi a carico del lavoratore: circa il 9%.
  • imposta sul reddito (IRPEF): calcolata secondo il sistema progressivo a tre scaglioni.

L’effetto del fiscal drag (drenaggio fiscale)

Un fenomeno determinante per la pressione fiscale del 2025 è stato il fiscal drag. Con l’inflazione che ha spinto al rialzo i rinnovi contrattuali, molti lavoratori hanno visto aumentare il proprio stipendio nominale.

Tuttavia, senza un adeguamento automatico degli scaglioni IRPEF all’inflazione, una quota maggiore di reddito è finita sotto aliquote più alte (dal 23% al 35% o dal 35% al 43%), aumentando di fatto la pressione fiscale reale senza un incremento del potere d’acquisto effettivo.

La pressione fiscale sui pensionati nel 2025

I pensionati rappresentano un’altra categoria soggetta a un carico fiscale significativo. Ad oggi, la pressione fiscale sulle pensioni presenta dinamiche proprie:

  • assenza di sgravi contributivi: a differenza dei lavoratori dipendenti, i pensionati non beneficiano delle detrazioni specifiche legate alla riduzione del cuneo fiscale (che si applica solo ai contributi da lavoro). Ciò comporta che, a parità di reddito lordo, la pressione fiscale su una pensione sia spesso superiore a quella di uno stipendio.
  • scaglioni IRPEF 2025: le aliquote del 23%, 35% e 43% si applicano integralmente superata la soglia della “No Tax Area”, che per il 2025 è confermata a 8.500 €.
  • incidenza del getto: pensionati e dipendenti continuano a coprire oltre l’80% del gettito IRPEF totale, confermandosi la base portante dell’intero sistema tributario nazionale.

Struttura del prelievo: le aliquote correnti

La pressione fiscale individuale è oggi regolata dalla struttura IRPEF consolidata nella Legge di Bilancio 2025:

  • fino a 28.000 €: Aliquota al 23%.
  • tra 28.000 € e 50.000 €: Aliquota al 35%.
  • oltre 50.000 €: Aliquota al 43%.

È fondamentale notare che la pressione fiscale è influenzata anche dalle addizionali regionali e comunali, che nel 2025 hanno visto in alcuni casi un rialzo per coprire i deficit di bilancio degli enti locali, portando l’aliquota marginale effettiva ben oltre la soglia del 43% per i redditi più alti. La manovra 2026 punta a ridurre la seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33%.

Conclusioni sulla pressione fiscale 2025

Anche nel 2025, l’Italia si presenta come un Paese dove la pressione fiscale rimane elevata e rigida. Se da un lato il passaggio strutturale a tre scaglioni ha semplificato il calcolo, dall’altro la combinazione tra inflazione e mancato indicizzazione delle detrazioni ha mantenuto il carico tributario su livelli critici per il ceto medio (fascia 28.000-50.000 €).

Il monitoraggio della pressione fiscale rimane fondamentale per valutare la sostenibilità del sistema e la reale capacità di spesa delle famiglie italiane alla vigilia del nuovo anno fiscale 2026.

Riassumendo

  • La pressione fiscale complessiva sul PIL stimata per il 2025 è del 42,6-43%.
  • Il cuneo fiscale sui dipendenti rimane elevato, oscillando mediamente tra il 45% e 47%.
  • L’IRPEF si basa su tre aliquote progressive fissate al 23%, 35% e 43%.
  • Il fiscal drag ha aumentato il prelievo reale a causa dell’inflazione sui salari nominali.
  • Dipendenti e pensionati generano oltre l’80% del gettito IRPEF totale nazionale.
  • La pressione sui pensionati è superiore per l’assenza di sgravi contributivi specifici.

