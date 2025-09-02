Una brutta sorpresa è quella che hanno trovato tanti pensionati lunedì primo settembre. A prescindere che la loro pensione sia incassata alle Poste o in banca, c’è chi ha trovato una pensione tagliata del 5%. E c’è anche chi non ha trovato proprio la sua pensione, azzerata del tutto. Due sono le motivazioni possibili. Una, che fa riferimento al taglio del 5% si può risolvere entro il 19 settembre, ripristinando così eventualmente l’importo spettante. Per l’azzeramento totale invece bisogna intervenire entro 120 giorni dalla comunicazione già arrivata a casa degli interessati che preannunciava la problematica che si è poi materializzata. Se hai subito un taglio della pensione di settembre o non hai proprio ricevuto l’accredito leggi questa guida che ti spiega come recuperare per tempo e ripristinare la situazione ab origine.

Sospensione della pensione di settembre: c’è chi non ha preso niente e chi ha subito il taglio del 5%

Partiamo da chi ha preso la pensione con un taglio che a conti fatti dovrebbe essere stato del 5% rispetto all’importo classico del rateo di pensione. Tutti i pensionati che hanno delle prestazioni collegate al reddito, sia interamente che per quota parte (chi prende per esempio le maggiorazioni sociali), sono tenuti a presentare le dichiarazioni reddituali all’INPS per tempo.

Ogni anno c’è una campagna RED da onorare, perché l’INPS chiede al pensionato di comunicare i redditi in modo tale da calcolare l’entità della pensione erogata o il diritto alle somme aggiuntive collegate ai redditi. Ebbene, chi non ha adempiuto alle campagne RED 2020 e 2021, ha trovato sul rateo di pensione di settembre la trattenuta del 5%.

Ma se entro il 19 settembre non si provvede a correggere l’anomalia dalla trattenuta si passa alla sospensione con revoca delle prestazioni. A conti fatti chi ha una pensione integrata al minimo rischia un netto abbassamento dell’importo della prestazione.

Chi invece prende un trattamento interamente collegato ai redditi, rischia la revoca dell’intera prestazione. E nei casi più estremi c’è anche l’addebito, nel senso che l’INPS può chiedere indietro al pensionato tutte le cifre di pensione percepite precedentemente ed evidentemente non spettanti senza le opportune comunicazioni reddituali.

Ecco chi invece non ha preso assolutamente niente con la pensione di settembre

La sospensione non è altro che lo strumento finale utile a spingere chi non ha adempiuto, a mettersi in regola. Un’ultima occasione offerta dall’INPS.

C’è inoltre una nutrita fetta di popolazione che ha ricevuto subito dopo il 15 agosto una comunicazione di avvenuta sospensione del rateo di pensione di settembre.

Nella lettera l’INPS comunica che per via della mancata presentazione della dichiarazione reddituale del 2021, a questi soggetti è stata applicata la sospensione della prestazione. Con la possibilità, tramite domanda di ricostituzione della pensione, di mettersi in regola. Entro 120 giorni dalla data in cui è stata ricevuta questa comunicazione dall’INPS, che è stata scritta il 31 luglio, l’interessato deve adempiere alla comunicazione reddituale mediante l’istituto della domanda di ricostituzione della pensione.

Nel frattempo il rateo di settembre non è liquidato.