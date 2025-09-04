Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 04 Set, 2025
·

Social Card 2025, ecco la graduatoria Carta Dedicata a Te dell’INPS e i tempi di accredito

Arrivano le prime conferme sulla nuova ricarica della Carta Dedicata a Te 2025, ecco quando e come arriverà.
di
3 ore fa
1 minuto di lettura
Carta Dedicata a te
Foto © Investireoggi

L’attesa è finita per quanto riguarda l’accredito della nuova ricarica della Social Card, meglio nota come Carta Dedicata a Te. Almeno questa è la speranza per milioni di famiglie che attendono il nuovo aiuto promesso e confermato dalla Legge di Bilancio dello scorso anno.

L’attesa è finita perché sono state comunicate le date ufficiali e i termini entro cui si completerà l’operazione.

Ecco quindi quando i beneficiari della carta spesa — utilizzabile per l’acquisto di generi di prima necessità, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico e carburanti — riceveranno la nuova ricarica.

Social Card 2025, ecco la graduatoria Carta Dedicata a Te dell’INPS e i tempi di accredito

Gli ultimi aggiornamenti confermano che la Carta Dedicata a Te continua a funzionare senza bisogno di domanda da parte delle famiglie.

L’assegnazione è infatti automatica, basata su un ISEE valido, che l’INPS utilizza per stilare una graduatoria nazionale successivamente inviata ai Comuni.

Nulla è cambiato rispetto alla misura del 2024, né sul funzionamento né sulla gestione: il governo ha rifinanziato la misura, distribuendo le risorse tra i Comuni in base al numero dei potenziali beneficiari.

Un meccanismo particolare che, pur essendo automatico, non offre certezze assolute ai contribuenti, poiché tutto dipende dalle risorse disponibili e dalla posizione in graduatoria.

Carta Dedicata a Te, graduatoria, ricariche e tutto ciò che c’è da sapere

Una certezza però c’è: la nuova ricarica di ottobre. Che si tratti di 500 euro, come nel 2024, o di importi leggermente inferiori a causa delle risorse ridotte per il 2025, l’INPS ha già diffuso le istruzioni operative.

  • Entro l’11 settembre → i Comuni riceveranno la graduatoria ufficiale dall’INPS.
  • Entro l’11 ottobre → le amministrazioni locali completeranno le verifiche sui nuclei familiari.
  • Da ottobre → partiranno le ricariche per gli aventi diritto.

I beneficiari, come di consueto, saranno esclusivamente coloro che non percepiscono altri aiuti di Stato incompatibili, come l’Assegno di Inclusione, la carta acquisti ordinaria da 80 euro bimestrali, la NASPI, la DIS-COLL, le indennità di disoccupazione, la mobilità o la Cassa Integrazione Guadagni.

La guida alla nuova ricarica di ottobre, ecco le istruzioni

La prima spesa — necessaria anche per attivare la carta — dovrà essere effettuata entro il 16 dicembre 2025. Successivamente, tutte le somme dovranno essere utilizzate entro febbraio 2026.

Per quanto riguarda la graduatoria, il criterio resta l’ISEE:

  • deve essere inferiore a 15.000 euro;
  • deve essere in corso di validità;
  • vengono considerati prima gli ISEE più bassi.

Inoltre, la priorità sarà data a:

  • nuclei familiari con almeno tre componenti;
  • nuclei con almeno un figlio nato entro il 31 dicembre 2011;
  • nuclei con almeno un figlio nato entro il 31 dicembre 2007;
  • tutti gli altri nuclei idonei.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

Articoli correlati

sul tema FISCO

BCE dà una mano ai bond della Francia
Articolo precedente

L’aiutino della BCE alla Francia di Macron sui bond nel mese di agosto

quota 103
Articolo seguente

Quota 103 ai titoli di coda: la pensione 5 anni prima va in archivio