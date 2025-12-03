Situazione debitoria verso il fisco, il possibile check di fine anno da fare prima del 2026

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, sempre più contribuenti italiani stanno rivalutando il proprio rapporto con il fisco. L’ingresso del 2026 rappresenta, infatti, un momento utile per fare il punto sulle pendenze accumulate negli anni precedenti e verificare se esistono importi non saldati o azioni di recupero ancora sospese.

In questa fase, controllare attentamente la situazione debitoria diventa uno strumento di prevenzione indispensabile per evitare sorprese indesiderate, come il recapitare di nuove cartelle o la riattivazione di pratiche di riscossione rimaste in stand-by.

Non solo verifica della situazione debitoria: tutti i servizi

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha introdotto un processo di innovazione che ha profondamente modificato il modo in cui i contribuenti possono gestire i propri rapporti con l’ente.

La digitalizzazione ha trasformato molte procedure tradizionali, consentendo un accesso più veloce e intuitivo ai servizi fiscali. Questo cambiamento ha l’obiettivo di rendere la gestione dei debiti un percorso meno complesso, grazie a strumenti online capaci di fornire assistenza immediata e informazioni aggiornate.

Tra le funzionalità oggi maggiormente utilizzate, rientrano quelle dedicate alla gestione delle somme dovute. È possibile, ad esempio, chiedere la rateazione delle cartelle, elemento che offre una soluzione pratica a chi deve affrontare importi elevati. Allo stesso modo, la normativa prevede particolari circostanze in cui la riscossione può essere sospesa, e anche questa richiesta può essere presentata tramite i canali digitali messi a disposizione. Senza dimenticare la possibilità di recuperare la comunicazione e i bollettini di pagamento della sanatoria cartelle (da ultimo la rottamazione quater).

Una delle innovazioni più apprezzate riguarda anche le modalità di pagamento.

Grazie all’integrazione con il sistema PagoPA, saldare gli importi dovuti è diventato più semplice e immediato, riducendo le incertezze e velocizzando l’intero processo. Inoltre, per chi ha necessità di chiarimenti o desidera ricevere assistenza diretta, è possibile prenotare appuntamenti sia in presenza sia tramite videochiamata, evitando spostamenti inutili e rendendo l’interazione con l’ente molto più agevole.

La verifica dei debiti fiscali

Un ruolo centrale in questo nuovo modello di gestione è svolto dall’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questo spazio digitale rappresenta un vero e proprio punto di controllo, dove è possibile consultare in modo chiaro e ordinato tutta la documentazione relativa ai debiti fiscali (situazione debitoria). Nell’area personale si trovano cartelle esattoriali, avvisi di pagamento già definiti o ancora da regolare, oltre a informazioni utili per capire quali somme risultano ancora aperte.

L’area riservata consente inoltre di esaminare i piani di rateizzazione in corso. Qui vengono indicate le rate già corrisposte e quelle restanti, permettendo una visione precisa dell’impegno economico residuo. Questa sezione si rivela particolarmente utile per tenere sotto controllo le scadenze e per evitare ritardi che potrebbero generare ulteriori oneri o conseguenze amministrative.

Avere sotto controllo la situazione debitoria

Non meno importante è la possibilità di verificare se l’ente ha avviato procedure di recupero coattivo ancora in atto.

Conoscere tempestivamente l’esistenza di queste iniziative consente di intervenire prima che la situazione debitoria diventi più complessa. All’interno della stessa area è anche possibile effettuare direttamente i versamenti, soluzione che elimina i passaggi intermedi e riduce la possibilità di errori.

In definitiva, gli strumenti digitali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione offrono oggi un supporto concreto a chi desidera gestire con maggiore consapevolezza la propria situazione debitoria. Monitorare le pendenze, conoscere le scadenze e intervenire per tempo permette di affrontare il nuovo anno con maggiore serenità, evitando problemi futuri e adottando un approccio più responsabile nei confronti dei propri obblighi fiscali.

Riassumendo