Sistema pensioni alla prova: l’Italia che invecchia e cala di 4 milioni

Le stime demografiche più recenti offrono un’immagine chiara: l’Italia sta entrando in una fase in cui crescita economica, lavoro e welfare dovranno misurarsi con una popolazione più anziana e meno numerosa. Non si tratta di una previsione sfumata, ma di un percorso delineato dai numeri. Oggi nel Paese vivono circa 59 milioni di persone; nel 2050 il conteggio scenderebbe a 54,7 milioni. In un quarto di secolo, dunque, si perderebbero oltre quattro milioni di residenti. Un cambiamento di tale ampiezza non è neutrale: modifica il mercato del lavoro, la distribuzione dei redditi, la spesa sociale e, soprattutto, il sistema pensioni.

L’effetto sul sistema pensioni

La trasformazione più netta riguarda la struttura per età.

Gli over 65, che al momento rappresentano circa un quarto della popolazione, arriverebbero a superare un terzo entro la metà del secolo. Parallelamente, la fascia anagrafica in cui si concentra la forza lavoro — chi ha tra 15 e 64 anni — si assottiglierebbe in termini assoluti di 7,7 milioni di persone. Ricordiamo che oggi la l’età per la pensione in Italia è 67 anni (c.d. pensione vecchiaia). Sono previste forma di pensione anticipata (Quota 103, pensione anticipata ordinaria, Ape sociale, Opzione donna, ecc.).

Sul piano percentuale, il peso dei potenziali lavoratori arretrerebbe dal 63,5% al 54,3% della popolazione complessiva. In altre parole, il rapporto tra chi produce reddito e contribuisce e chi è in pensione o vicino all’uscita dal lavoro tenderebbe a peggiorare.

Questo spostamento dell’equilibrio ha un riflesso immediato sul sistema pensioni. Con meno occupati e più anziani, il flusso dei contributi rischia di non crescere al ritmo necessario per sostenere gli assegni futuri.

È un effetto meccanico: se i versamenti calano o aumentano meno dei beneficiari, la coperta si accorcia.

Già oggi, infatti, il meccanismo previdenziale non vive soltanto delle trattenute pagate da chi lavora; una parte delle risorse arriva dalla finanza pubblica, attraverso trasferimenti che integrano le entrate contributive. In presenza di un Paese più maturo e con meno persone in età lavorativa, questa dipendenza dalla fiscalità generale tende a farsi più marcata, con implicazioni anche per i conti pubblici.

Longevità: buona e cattiva notizia

La maggiore longevità è una buona notizia sul piano sociale, perché significa più anni di vita. Ma porta con sé esigenze crescenti di spesa: assistenza, sanità, sostegni alla non autosufficienza e, naturalmente, prestazioni previdenziali. Il rischio non è astratto: una società che invecchia e si riduce numericamente concentra il fabbisogno su una base imponibile più stretta.

In questo contesto, il sistema pensioni diventa un perno delicato, perché incrocia tre variabili che si muovono nella stessa direzione: meno giovani, meno popolazione attiva, più pensionati.

I numeri forniti delineano un quadro coerente anche per chi osserva il mercato del lavoro. Con il calo della fascia 15-64 anni, le imprese potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel reperire competenze, specie in alcuni settori. Meno persone in età lavorativa implicano un bacino ridotto di contribuenti previdenziali. Allo stesso tempo, la crescita della popolazione anziana implica una platea più ampia di aventi diritto alle prestazioni.

La conseguenza è una pressione strutturale sui conti del sistema pensioni che, se non governata, rischia di amplificare il ricorso a risorse pubbliche straordinarie.

Doppio obiettivo

Questa dinamica mette al centro due obiettivi: garantire la sostenibilità e proteggere il potere d’acquisto di chi ha smesso di lavorare o lo farà nei prossimi decenni. In assenza di una base demografica più ampia o di un aumento del tasso di attività, il bilanciamento tra entrate e uscite previdenziali si fa più complesso.

Non basta contare sul ciclo economico: la struttura per età è una variabile lenta, che impiega anni — spesso decenni — a modificarsi. Per questa ragione il sistema pensioni necessita di una visione di lungo periodo, capace di tenere insieme equilibrio finanziario e tutela sociale.

Sistema pensioni: quadro di sintesi per il futuro

Il tema non riguarda solo i conti dello Stato. Le famiglie si troveranno a fare i conti con più anni in pensione e con il bisogno di pianificare risparmi e tutele per la vecchiaia. Le imprese, a loro volta, dovranno organizzare percorsi professionali che valorizzino l’esperienza dei lavoratori senior e, insieme, favoriscano l’ingresso delle nuove generazioni, meno numerose. In un Paese che si prepara a passare da 59 a 54,7 milioni di abitanti, ogni scelta organizzativa incide sul gettito contributivo e, quindi, sulla stabilità del sistema pensioni.

La fotografia d’insieme è quella di una società più longeva ma sbilanciata. L’aumento degli over 65 oltre un terzo della popolazione, la riduzione degli attivi di 7,7 milioni e la discesa della quota 15-64 anni dal 63,5% al 54,3% tracciano una linea di tendenza che non può essere ignorata. Il sistema pensioni, già oggi sostenuto anche da trasferimenti statali oltre che dai contributi, è il punto in cui queste forze si incontrano e misurano la propria intensità. La sfida è rendere questa architettura capace di reggere il peso del cambiamento demografico, senza rinunciare alla funzione di protezione che la previdenza svolge per l’intera comunità.

