Scadenze fiscali ottobre 2025: cosa fare il 10, 16, 27, 31 del mese

Il mese di ottobre 2025 rappresenta un altro momento decisivo per chi deve rispettare obblighi fiscali e contributivi. Il calendario si arricchisce, infatti, di numerose date cruciali, che interessano sia lavoratori autonomi che dipendenti, imprese e sostituti d’imposta. La corretta gestione di queste scadenze è fondamentale per evitare sanzioni e per mantenere in regola la propria posizione con il Fisco.

Di seguito una panoramica dettagliata degli appuntamenti fiscali da segnare per ottobre 2025, ordinati in base alle principali date di riferimento.

Scadenza 10 ottobre 2025: scelta sull’acconto Irpef e cedolare secca

La prima tappa importante arriva entro il 10 ottobre. Entro questa data i contribuenti che hanno presentato il Modello 730 hanno la possibilità di comunicare al proprio sostituto d’imposta la decisione di ridurre oppure di azzerare il secondo acconto Irpef.

La stessa opzione è valida anche per l’imposta sostitutiva legata alla cedolare secca sugli affitti.

Questa scelta, se da un lato consente di limitare l’esborso immediato, dall’altro comporta una responsabilità non trascurabile. Qualora l’importo versato risulti inferiore a quanto effettivamente dovuto, il contribuente rischia di incorrere in sanzioni e interessi. La decisione, dunque, va valutata con attenzione, considerando le previsioni di reddito per l’anno in corso e le eventuali variazioni rispetto all’anno precedente.

16 ottobre 2025: versamenti periodici di imposte e contributi

Il secondo appuntamento di rilievo cade il 16 ottobre. Entro questa data occorre provvedere a una serie di versamenti periodici:

pagamento dell’Iva mensile relativa al mese di settembre 2025;

ritenute d’acconto da versare su stipendi, compensi, provvigioni e altri redditi corrisposti nel mese precedente;

contributi Inps per la previdenza e l’assistenza dei lavoratori dipendenti.

Questa data è una delle più dense del mese, in quanto concentra diversi adempimenti che coinvolgono sia imprese sia professionisti con dipendenti o collaboratori.

27 ottobre 2025: Intrastat e Modello 730 integrativo

Il 27 ottobre rappresenta un altro snodo importante per i contribuenti. In questa giornata scadono due tipi di adempimenti:

elenchi Intrastat: devono essere inviati gli elenchi mensili e trimestrali relativi alle operazioni effettuate con soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione Europea. Si tratta di una comunicazione che interessa in particolare le imprese impegnate in scambi commerciali comunitari.

Modello 730 integrativo: entro lo stesso giorno si può presentare la versione corretta della dichiarazione dei redditi già trasmessa. Questo strumento è utile per chi si accorge di aver omesso dati o commesso errori. Le modalità di integrazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, variano in base alla natura delle modifiche: alcune possono determinare un beneficio per il contribuente, altre invece una rettifica neutra o sfavorevole.

Il 27 ottobre diventa, quindi, un’occasione per regolarizzare eventuali imprecisioni senza attendere l’anno successivo, evitando così di accumulare incongruenze.

31 ottobre 2025: la giornata più impegnativa del mese

L’ultimo giorno di ottobre concentra il numero maggiore di obblighi. Il 31 ottobre è infatti la scadenza per diversi adempimenti dichiarativi, che coinvolgono una platea ampia di soggetti:

Modello Redditi 2025: entro questa data devono essere trasmesse le dichiarazioni dei redditi per persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti. È l’appuntamento principale per chi non si avvale del Modello 730 o per chi ha redditi complessi.

Dichiarazione Irap 2025: obbligo per i soggetti che svolgono attività produttive, come imprese.

Modello 770/2025: riguarda i sostituti d’imposta (che non hanno fatto il 770 nella forma semplificata), chiamati a comunicare le ritenute operate e i relativi versamenti effettuati durante l’anno.

Modello Iva TR: scadenza valida per chi intende chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre 2025.

Il 31 ottobre si configura, pertanto, come altra data densa del mese, con un vero e proprio concentrato di dichiarazioni e comunicazioni da rispettare.

Scadenze fiscali ottobre 2025: l’importanza della pianificazione

Il calendario delle scadenze fiscali di ottobre 2025 evidenzia quanto sia fondamentale pianificare con cura ogni adempimento. Una gestione attenta delle date consente di evitare errori, omissioni o ritardi che potrebbero comportare sanzioni pecuniarie.

La presenza di più appuntamenti distribuiti nell’arco del mese richiede organizzazione sia per i contribuenti singoli che per imprese e professionisti. La scadenza del 10 ottobre offre margini di scelta sulla gestione degli acconti Irpef e della cedolare secca, mentre quelle del 16 e del 27 riguardano più da vicino i versamenti e gli obblighi dichiarativi legati a specifiche attività. Infine, il 31 ottobre rappresenta il momento più complesso, in cui confluiscono quasi tutte le principali dichiarazioni annuali.

Riassumendo