Rottamazione quinquies in formato FAQ: debiti ammessi, esclusi, rate, scadenze e rischio decadenza

La rottamazione quinquies viene presentata spesso come una “sanatoria” semplice e risolutiva. In realtà è una definizione agevolata con regole precise: non tutti i debiti rientrano, le scadenze sono rigide e un errore può far perdere i benefici. Prima di includere cartelle e scegliere le rate, serve capire cosa si paga, cosa viene cancellato e in quali casi l’adesione è inutile o addirittura controproducente. A seguire una serie di FAQ che possono aiutare a capire meglio come potrebbe funzionare la sanatoria.

Che cos’è davvero la rottamazione quinquies e quali debiti rientrano?

La rottamazione quinquies non sarà un condono generico: è una procedura che permetterà di chiudere alcuni debiti con l’agente della riscossione e di conseguenza con il fisco pagando solo determinate voci.

Il vantaggio è economico, ma il meccanismo è “a regole”: chi entra deve rispettare requisiti e scadenze, altrimenti si torna al debito pieno.

Rientrano solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Non sarà quindi una misura che “abbraccia” automaticamente qualsiasi pendenza fiscale. In pratica, possono essere definiti i debiti che risultano:

iscritti a ruolo;

affidati alla riscossione entro una data limite;

non già pagati o non già annullati in modo definitivo

solo derivanti da imposte non pagate a seguito di regolare presentazione delle relative dichiarazioni fiscali.

Quali posizioni restano fuori anche se riguardano imposte e contributi?

Restano fuori tutte le situazioni ancora “prima” del ruolo. Per esempio:

avvisi bonari;

accertamenti che non sono ancora stati iscritti a ruolo;

debiti che sono ancora in fase amministrativa e non sono stati consegnati alla riscossione.

In questi casi parlare di rottamazione significa confondere strumenti diversi.

Conta l’anno d’imposta o la data di affidamento alla riscossione?

Conta la data di affidamento del carico alla riscossione, non l’anno a cui si riferisce l’imposta. Questo dettaglio cambia tutto: un’imposta relativamente recente può restare esclusa se viene iscritta a ruolo troppo tardi; al contrario, un debito più “vecchio” può essere incluso se è stato affidato entro il termine. Per capire se conviene e se si può aderire, la verifica chiave è proprio quella data.

I debiti “classici” come IRPEF, IVA e INPS sono normalmente nel perimetro, ma esistono situazioni meno lineari che richiedono attenzione:

IMU e TARI: entrano solo se vengono riscosse tramite ruolo nazionale;

contributi INPS: ammessi, ma i contributi “puri” restano dovuti (la definizione agevolata non trasforma il contributo in qualcosa di cancellabile);

sanzioni tributarie: vengono eliminate solo quando sono collegate al tributo e quindi “accessorie”;

avvisi di addebito: ammessi se effettivamente affidati alla riscossione.

Il punto è sempre lo stesso: la natura del carico decide cosa si può ridurre e cosa no.

Ci sono debiti esclusi a prescindere, anche presentando domanda?

Sì. Alcune voci sono escluse in modo strutturale, e l’istanza in questi casi produce solo aspettative sbagliate. Tra le esclusioni indicate rientrano:

recuperi di aiuti di Stato considerati incompatibili;

ammende e sanzioni di tipo penale;

debiti che derivano da sentenze penali di condanna;

importi già coinvolti in una definizione agevolata decaduta e non più ripescabili per esclusione prevista dalla norma.

Cosa si paga con la rottamazione quinquies e cosa viene cancellato?

Con la rottamazione quinquies restano da pagare:

il capitale (cioè il tributo o la quota principale);

le spese di notifica;

le spese esecutive se già sostenute.

Vengono invece eliminate:

le sanzioni;

gli interessi di mora;

l’aggio di riscossione.

Va però ricordato che alcune sanzioni possono essere “autonome” (non legate a un tributo) e quindi non sparire automaticamente.

La rateizzazione è davvero il vantaggio principale? Con quali vincoli?

La rateizzazione è spesso il vero motivo per cui la misura attira interesse. Le ipotesi parlano di piani fino a 120 rate mensili, ma con una struttura rigida:

importi costanti;

scadenze fisse e tassative;

nessuna rinegoziazione successiva del piano (almeno secondo quanto prevede la versione attuale).

Questo significa che la sostenibilità va valutata prima: una rata troppo alta o una pianificazione ottimistica è una delle cause più frequenti di caduta dal beneficio.

Quando si presenta la domanda per la rottamazione quinquies e quando arriva la risposta?

Secondo le tempistiche indicate:

la domanda di adesione alla rottamazione quinquies dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 (salvo eventuali proroghe);

la richiesta si farò (online) all’Agenzia Entrate Riscossione;

l’esito (accoglimento totale, parziale o rigetto) arriverà entro il 30 giugno 2026 (anche qui, salvo proroghe).

Quali sono le scadenze delle rate e come funzionano gli interessi?

Il calendario viene descritto in modo dettagliato:

prima (o unica) rata entro il 31 luglio 2026;

seconda entro il 30 settembre 2026;

terza entro il 30 novembre 2026;

dalla quarta alla cinquantesima, scadenze al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2027;

le ultime rate (51ª-54ª) con scadenze fino al 2035, con pagamenti indicati tra gennaio, marzo e maggio di quell’anno.

Sulle rate dopo la prima si applica un interesse annuo del 4% a partire dal 1° agosto 2026; è allo studio una possibile riduzione al 2% durante l’esame parlamentare.

Quando scatterà la decadenza dalla rottamazione quinquies e cosa succederà se non si paga?

Le regole descritte sono severe: bastano due rate non pagate, anche non consecutive, oppure il mancato pagamento dell’ultima rata, per perdere i benefici.

Al momento non risultano previsti i 5 giorni di tolleranza.

In caso di decadenza:

il residuo torna interamente riscuotibile;

ripartono sanzioni e interessi;

quanto già versato resta come acconto, senza “salvare” lo sconto ottenuto.

Conviene inserire tutte le cartelle nella domanda di adesione?

Non sempre conviene includere tutto. In molti casi è più efficace una scelta selettiva:

inserire soprattutto le cartelle più datate, dove gli accessori incidono di più;

lasciare fuori quelle recenti, con interessi limitati;

valutare una rateizzazione ordinaria per una parte del debito;

inserire un numero di cartelle compatibili con la propria sostenibilità economica.

Si tenga presente che, il quadro della rottamazione quinquies è ancora in evoluzione: la manovra 2026 è in discussione e regole e date potrebbero cambiare. Inoltre, se una scadenza cade in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Riassumendo le FAQ sulla rottamazione quinquies