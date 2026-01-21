Rottamazione quinquies, il gioco delle 3 rate: quando la “terza” può far perdere tutto

Con l’attivazione del servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’invio delle domande, prende ufficialmente il via una misura molto attesa. La normativa di riferimento è la legge di bilancio 2026, che ha introdotto la cosiddetta rottamazione quinquies, offrendo ai contribuenti una nuova possibilità concreta di riduzione del debito da cartelle di pagamento. Tuttavia, accanto ai vantaggi, emergono regole stringenti che rendono centrale il tema della decadenza rottamazione quinquies, aspetto che richiede particolare attenzione. In soccorso ci sono le FAQ dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Ma andiamo con ordine.

Cos’è la rottamazione quinquies e quali debiti rientrano

La rottamazione quinquies consente di definire in modo agevolato i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023.

Possono essere inclusi esclusivamente i debiti derivanti da imposte non versate, purché le dichiarazioni fiscali siano state presentate correttamente. Rientrano anche i contributi previdenziali non pagati, con l’esclusione di quelli scaturiti da atti di accertamento.

Il meccanismo di base è semplice: aderendo alla misura, vengono eliminati interessi e sanzioni, lasciando in vita solo l’importo principale e alcune voci accessorie di modesta entità. Questo beneficio, però, resta valido solo se vengono rispettate tutte le condizioni previste dalla legge. In caso contrario, scatta la decadenza rottamazione quinquies, con effetti rilevanti sul debito residuo.

Pagamento unico o rateale: come funziona la rottamazione quinquies

Al momento della domanda di adesione alla rottamazione quinquies, è possibile scegliere tra il versamento in un’unica soluzione oppure un piano di dilazione. Il pagamento rateale può arrivare fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con una durata complessiva di nove anni. La prima rata, o l’unica nel caso di saldo immediato, scade il 31 luglio 2026.

Le rate successive seguono un calendario preciso: due ulteriori scadenze nel 2026, a settembre e novembre, e poi sei appuntamenti all’anno a partire dal 2027. Le ultime tre rate chiudono il piano nel 2035. A partire dalla seconda rata si applicano interessi annui del 3%, calcolati dal 1° agosto 2026.

Questo schema, se da un lato rende sostenibile il pagamento, dall’altro non ammette errori. Il rispetto delle scadenze è fondamentale per evitare la decadenza dalla sanatoria, che comporta la perdita totale dei benefici ottenuti. Ci sono, quindi, attente valutazioni da fare ed errori da evitare prima di aderire alla rottamazione quinquies per non buttare soldi. Ad esempio, essere certi di riuscire a sostenere il piano di dilazione che si andrà a scegliere.

Quando scatta la decadenza e quali sono le conseguenze

La legge stabilisce in modo chiaro i casi in cui la definizione agevolata perde efficacia. La decadenza rottamazione quinquies si verifica se non viene versata, o viene pagata solo in parte, la rata unica o la prima rata prevista. Nel caso di pagamento dilazionato, la perdita dei benefici scatta anche quando risultano non pagate due rate, anche se non consecutive, oppure l’ultima rata del piano.

Gli effetti della decadenza sono immediati. Le somme già versate restano acconti sul debito complessivo. Ripartono i termini di prescrizione e tornano attive le procedure di recupero, comprese azioni cautelari ed esecutive.

Inoltre, i carichi interessati non possono più essere rateizzati secondo le regole ordinarie previste dalla normativa sulla riscossione.

In pratica, la decadenza rottamazione quinquies riporta il contribuente alla situazione precedente, spesso aggravata dalla ripresa delle attività di recupero.

Decadenza rottamazione quinquies: il chiarimento della FAQ e l’esempio pratico

Un chiarimento importante arriva da una delle FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla rottamazione quinquies, che ha precisato come interpretare il mancato pagamento delle rate. In presenza di un piano rateale, la normativa consente di rimanere indietro con una sola rata senza perdere subito i benefici. Se la rata successiva viene pagata, l’importo versato viene imputato a copertura di quella precedente rimasta insoluta, in tutto o in parte.

Questo principio, però, può produrre effetti inattesi. Si pensi a un piano articolato in tre rate. Se vengono pagate la prima e la terza rata, lasciando scoperta la seconda, il pagamento della terza viene automaticamente utilizzato per saldare la seconda. Di conseguenza, risulta non pagata l’ultima rata. In questa situazione, la legge considera integrata la decadenza rottamazione quinquies, poiché manca il versamento finale, con conseguente perdita dei benefici e ripresa delle azioni di recupero.

L’esempio mostra quanto sia delicato il rispetto dell’ordine e della completezza dei pagamenti. La decadenza rottamazione quinquies non dipende solo dall’importo complessivo versato, ma anche dal corretto allineamento delle rate alle scadenze previste. Una gestione attenta del piano di pagamento diventa quindi essenziale per non vanificare i vantaggi della misura.

Riassumendo