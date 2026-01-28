Rottamazione quinquies: il check per selezionare solo le cartelle definibili

La rottamazione quinquies promette una strada più leggera per chi ha debiti iscritti a ruolo, ma prima di inviare la domanda conviene capire con precisione quali cartelle (o avvisi INPS) rientrano davvero nella misura.

Il punto chiave è questo: non tutti i debiti “in riscossione” sono automaticamente definibili e, per evitare errori o aspettative sbagliate, esistono strumenti ufficiali per fare una verifica preventiva. Nel perimetro operativo della rottamazione quinquies, infatti, contano le tipologie di carico e le regole fissate dalla norma; per questo la fase di controllo non è un dettaglio burocratico, ma un passaggio pratico che aiuta a scegliere cosa inserire e cosa lasciare fuori.

Rottamazione quinquies: perché controllare prima i debiti

Verificare prima i debiti “ammessi” alla rottamazione quinquies serve a due obiettivi molto concreti. Il primo è evitare di presentare una domanda che includa documenti non definibili, con il rischio di ritrovarsi a fare correzioni o a ricevere esiti non in linea con le attese. Il secondo è stimare in anticipo l’impegno economico: la rottamazione quinquies non azzera tutto, ma riduce alcune voci e lascia dovute altre somme, che vanno conosciute prima di scegliere l’adesione.

In questa fase preliminare, la logica non è “indovinare” cosa rientra, ma usare i canali messi a disposizione per vedere un elenco già filtrato oppure ottenere un riepilogo dettagliato. La quinta edizione della sanatoria diventa così una scelta più consapevole, basata su dati e importi, non su supposizioni.

Area riservata: l’elenco già filtrato dei carichi ammessi

Il metodo più immediato passa dal presentare la domanda per la rottamazione quinquies tramite l’area riservata dei servizi dell’Agente della riscossione.

In questo ambiente digitale, vengono mostrati direttamente solo i debiti che risultano definibili, cioè quelli che possono entrare nella rottamazione quinquies. In altre parole, l’elenco è già “pulito” a monte: compaiono soltanto i carichi ammessi e, tra questi, si selezionano quelli che si intende inserire nella procedura. Il contribuente può selezionarli tutto oppure solo alcuni, in base a ciò che intende sanare.

L’accesso avviene con credenziali di identità digitale (SPID, CIE, Carta Nazionale dei Servizi) e, per alcune categorie come professionisti e imprese, anche con credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Questo passaggio non è solo formale: è il modo con cui il sistema collega correttamente la posizione debitoria e restituisce l’elenco coerente con le regole della rottamazione quinquies.

Il prospetto informativo: che cos’è e cosa contiene

Oltre all’adesione in area riservata, è possibile fare domanda anche tramite area pubblica, sempre dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione. In tal caso non bisogna preventivamente autenticarsi. In tale area, tuttavia, non è presente l’elenco dei debiti definibili come nell’area riservata. Ma per il contribuente, è utile, in tal caso, richiedere un documento di sintesi chiamato Prospetto informativo. Si tratta di un riepilogo che elenca le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di addebito INPS che possono essere “definiti” con la rottamazione quinquies, insieme agli importi dovuti in caso di adesione.

Anche il prospetto informativo è richiedibile in due modi:

in area riservata con SPID, CIE o CNS (e, dove previsto, con credenziali dell’Agenzia delle Entrate);

in area pubblica tramite form, allegando la documentazione di riconoscimento.

Il valore aggiunto è la chiarezza sugli importi: il prospetto indica le somme dovute al netto di alcune voci che possono incidere diversamente a seconda dei casi, come diritti di notifica, spese legate a procedure esecutive già avviate e interessi di dilazione che operano se viene scelto un pagamento a rate. In pratica, è uno strumento utile per capire quanto pesa davvero la rottamazione quinquies prima di procedere.

Rottamazione quinquies: i passi pratici per arrivare alla domanda

Per arrivare alla domanda (scadenza 30 aprile 2026, salvo proroghe) con un quadro ordinato, una sequenza semplice può aiutare:

accesso ai servizi: entrare in area riservata con identità digitale, quando possibile, perché mostra solo i carichi definibili per la rottamazione quinquies;

selezione ragionata: individuare i carichi da includere, ricordando che la scelta può essere mirata e non necessariamente “totale”;

richiesta del prospetto informativo: utile quando serve una fotografia completa con elenco e importi; alternativa valida anche dall’area pubblica con form e documento;

verifica importi e componenti di costo: leggere il prospetto, considerando cosa è incluso nelle somme dovute e quali voci restano eventualmente fuori o incidono in base alla modalità di pagamento.

Con questi passaggi, la rottamazione quinquies non resta un titolo generico, ma diventa una procedura affrontata con metodo: prima la verifica dei debiti, poi la valutazione degli importi, infine l’invio della richiesta con scelte più solide e meno sorprese.

