Rottamazione quater: verso la 2° o 10° rata in attesa della quinquies

In attesa di sviluppi sulla possibile nuova rottamazione cartelle (sarebbe il quinquies), intanto si va verso la scadenza della rata per gli aderenti alla rottamazione quater.

Appuntamento al 30 novembre 2025, per pagare la seconda rata (sono interessati coloro che avevano fatto domanda di riammissione hanno scelto il pagamento rateale) ovvero la decima rata (interessati sono i regolari, ossia coloro che non erano decaduti e, quindi, non hanno dovuto fare richiesta di riammissione.

Rottamazione quater: la scadenza del 30/11 non è rigida

La scadenza del 30 novembre non è perentoria. Infatti, sono previsti i consueti 5 giorni di tolleranza. Questo significa, possibilità di pagare entro i 5 giorni successivi senza alcuna conseguenza.

Ne consegue, chance di pagare entro il 5 dicembre 2025.

Chi non dovesse pagare, in tutto o in parte, entro il 5 dicembre, potrà considerarsi decaduto dalla rottamazione, perdendo tutti i benefici del caso (risparmio di sanzioni e interessi). Gli importi già versato non saranno rimborsati ma saranno considerati come acconti pagati sul debito complessivo che si andrà a ripristinare.

Il calendario successivo

Alla scadenza del 30 novembre (ovvero 5 dicembre), il calendario ufficiale della rottamazione quater, per chi ha in corso il pagamento rateale vede le seguenti successive scadenze (per gli anni a seguire):

28 febbraio;

30 maggio;

31 luglio;

30 novembre.

Alle citate date si devono poi applicare i 5 giorni di tolleranza. Se la scadenza ordinario ovvero la fine dei giorni di tolleranza cadono sabato o domenica (o altro giorno rosso a calendario) si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Ricordiamo che per chi aveva fatto domanda di adesione alla rottamazione quater, in sede di domanda poteva decidere se pagare in unica soluzione o in un massimo di 20 rate.

Per coloro che, invece, decaduti hanno poi fatto richiesta di riammissione, in sede di detta richiesta poteva scegliere se pagare in unica soluzione o in un massimo di 10 rate.

Come pagare le rate della rottamazione quater

Diverse le strade percorribile per pagare la rata della rottamazione quater. Non ha di che preoccuparsi chi ha attivato la domiciliazione bancaria. Questi riceverà direttamente l’addebito dell’importo dovuto alla scadenza prevista. Diverso, invece, il discorso per chi deve pagare il bollettino allegato alla comunicazione di accoglimento della domanda di adesione o riammissione. Il bollettino può essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

servizio “Pagaonline”;

in banca, posta, tabaccherie e altre ricevitorie autorizzate;

previo appuntamento, direttamente, agli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Pagare per tempo è indispensabile per non decadere dalla sanatoria. Anche perché poi non si sa ancora se ci sarà possibilità ri rientrare nell’eventuale rottamazione quinquies. Quindi, tasche permettendo, meglio continuare nel piano della quater in cui già si è dentro.

