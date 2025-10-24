Rottamazione quater, scadenza allungata: 9 giorni di tolleranza per pagare

A fine novembre è in scadenza la 10° rata della rottamazione quater, per chi ha in corso il piano di rateazione scelto in sede domanda. Stessa scadenza per la 2° rata prevista per coloro che erano decaduti ma che poi sono stati riammessi (dietro domanda) alla sanatoria.

Ricordiamo che in sede di domanda di ammissione alla rottamazione quater, il contribuente poteva scegliere se pagare il dovuto in unica soluzione o a rate. Per il pagamento a rate poteva scegliere fino ad un massimo di 20 rate. In sede di domanda di riammissione, invece, i decaduti potevano scegliere se pagare in unica soluzione oppure un massimo di 10 rate.

Le scadenze della rottamazione quater fino al 2026

Riguardo le scadenze di pagamento delle rate, per coloro che hanno in corso il piano di rateizzo, le prossime scadenze sono (da qui a fine anno 2026):

30 novembre 2025;

28 febbraio 2026

31 maggio 2026

31 luglio 2026

30 novembre 2026.

Laddove la scadenza cada di sabato, domenica o altro giorno rosso a calendario si slitta al primo giorno lavorativo successivo. Quindi, ad esempio, la scadenza del 30 novembre 2025 (domenica) passa al 1° dicembre 2025.

La tolleranza dei 5 giorni

Per ciascuna scadenza della rottamazione quater si applicano 5 giorni di tolleranza. Questo significa poter pagare entro i 5 giorni successivi senza avere conseguenze. Laddove il contribuente non paghi la rata, anche solo in parte, nemmeno entro i giorni di tolleranza, allora decade alla sanatoria.

Come riporta anche il sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, la decadenza comporta il ripristino del debito originario. Quindi, anche delle sanzioni e interessi che grazie alla rottamazione quater si risparmiano. Le somme già versate con le rate precedenti si considerano acconti sul debito complessivo dovuto.

Anche laddove il 5° giorno della tolleranza casa di sabato, domenica o altro giorno rosso a calendario, si passa al primo lavorativo successivo. E ciò capita proprio con riferimento alla scadenza della 10° rata (per i regolari) ovvero della 2° rata (per i riammessi) della rottamazione quater.

Rottamazione quater: la rata con 9 giorni di tolleranza

La prossima rata, come detto è in scadenza ordinaria il 30 novembre 2025. Ma essendo domenica la data passa al 1° dicembre. Il conteggio dei 5 giorni di tolleranza finisce al sabato 6 dicembre. Pertanto, si passerebbe al lunedì. Ma anche il lunedì è rosso a calendario. Coincide, infatti, con il giorno dell’Immacolata Concezione.

In conclusione si potrà pagare la rata della rottamazione quater entro il 9 dicembre. Dunque, un margine di tempo di 9 giorni in più che si vengono a creare tra la scadenza ordinaria e quella effettiva.

Conseguenze in caso di mancato pagamento della rottamazione quater

Non rispettare i termini di versamento, nemmeno entro il periodo di tolleranza, come detto comporta l’annullamento automatico della rottamazione quater. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ripristina per intero il debito iniziale, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.

Tutti i vantaggi della definizione agevolata vanno quindi persi, e le somme già versate vengono conteggiate solo come anticipi sul debito complessivo.

È dunque fondamentale prestare attenzione alle date di pagamento, tenendo conto sia delle scadenze ordinarie sia dei giorni di tolleranza previsti dalla normativa.

Anche perché anche se il legislatore sta inserendo la rottamazione quinquies è probabile che non tutti potranno rientrare in questa nuova edizione della sanatoria cartelle.

Riassumendo