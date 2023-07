Voli low cost Ryanair, Wizzair e Ita Airways da 14,99 euro: occhio alle regole bagaglio a mano

Velocità, convenienza e copertura territoriale: ecco i tre motivi principali che spingono molte persone a optare per l’aereo per gli spostamenti. Il problema dell’ultimo periodo, però, è che sembrano lontane le offerte di voli low cost.

I prezzi dei biglietti, infatti, sono lievitati molto negli ultimi mesi. Ora più che mai, quindi, è necessario cogliere al volo offerte proposte dalle diverse compagnie aeree come Ryanair, Wizzair e Ita Airways.

Occhio però alle regole sul bagaglio a mano in quanto le tariffe più competitive permettono di portarne a bordo solo uno molto piccolo. Nel caso non si rispetti questa regola, i bagagli non saranno alloggiati in cabina ma in stiva con conseguenti costi. Non bisognerà assolutamente sottovalutare tale dettaglio in quanto ci potrebbero essere spiacevoli imprevisti in fase di viaggio. E non è tutto. Al momento dell’imbarco, infatti, se si dovesse accertare che il proprio bagaglio a mano è eccessivo (troppo grande o non corrispondente ai termini della fascia di prezzo), potrebbe anche essere negato l’imbarco come accaduto nel passato.

Ryanair

Innamorati dell’Italia è l’offerta lanciata da Ryanair grazie alla quale si potranno acquistare tanti voli low cost a partire da cifre irrisorie.

Sulla pagina ufficiale della compagnia aerea si legge che si potrà partire da Napoli verso Cagliari a partire da 14,99 euro in tariffa Basic il 14 settembre. Il ritorno migliore sarà quello del 26 o del 30 settembre a partire da 23 euro.

L’opzione migliore da Milano Bergamo, invece, è quella verso Alghero a partire da 21 euro il 3, il 13, il 14, il 16, il 17, il 18, il 20, il 25, il 26, il 27, il 28 e il 30 settembre. Per il ritorno, invece, a partire da 21 euro si potrà scegliere la data del 21, del 27 e del 28 settembre. Da Roma Ciampino, infine, l’opzione migliore sarà verso Cagliari il 12, il 17 e il 21 settembre (andata) a partire da 21 euro mentre il ritorno il 18 settembre a partire da 24 euro.

A partire dai prezzi indicati si potrà volare in tariffa Basic che è quella che permette di portare a bordo una sola borsa piccola che dovrà entrare sotto il sedile di fronte al proprio. Dovrà però misurare 40x20x25 centimetri.

Wizzair

Anche Wizzair propone voli low cost da e verso l’Italia. Da Torino a Lamezia Terme, ad esempio, si potrà volare in tariffa economica il 23, il 25, il 28 e il 30 agosto a partire da 19,99 euro. Il ritorno più economico a partire dal medesimo prezzo ci sarà il 27 e il 29 settembre.

Da Venezia Marco Polo verso Napoli, invece, si potrà volare il 17, il 27, il 28, il 29 e il 30 agosto a partire da 17,99 euro mentre il ritorno più economico allo stesso prezzo ci sarà il 29 e il 30 agosto nonché l’1, il 4, il 5, il 6 e l’8 settembre.

Anche in questo caso la tariffa più economica è la Basic che è pensata solo per i servizi essenziali: include, infatti, un bagaglio a mano gratuito di massimo 40x30x20 centimetri e il check-in online disponibile in base alla selezione del posto.

Ovviamente la tariffa è la Economy Light grazie alla quale a bordo sarà possibile portare 1 bagaglio a mano di 8 chili massimo (55x35x25 centimetri) e una piccola borsa delle dimensioni di 45x36x20 centimetri. La scelta del posto e il bagaglio da stiva saranno a pagamento.

Dal sito ufficiale si apprende infine che ci saranno voli low cost anche dall’Italia per l’Italia.

