Voli low cost Ryanair, Wizzair e EasyJet: big offerte del momento, sconti del 30%

Arrivano nuove offerte di voli low cost Ryanair, Wizzair ed EasyJet alcune delle quali anche con sconti del 30% se l’acquisto del biglietto si farà entro oggi. Il tutto mentre Eddy Wilson, l’Ad della low cost irlandese punta sulla Sicilia. Afferma infatti che la Ryanair è pronta a far ripartire il turismo siciliano e portare i passeggeri da 7 a 11 milioni all’anno. Wizzair inaugura invece una nuova base operativa a Roma Fiumicino con 32 nuovi collegamenti ed EasyJet punta ad aumentare il numero di voli tra l’Italia ed il Regno Unito.

Voli low cost Wizzair: sconto del 30%

Nella giornata di oggi fino alle 23.59 la Wizzair offrirà tariffe incredibili per viaggiare quest’estate con il 30% di sconto. Ciò su tutti i voli da e per l’Italia fino al 31 luglio 2021. In questo modo i passeggeri avranno la possibilità di visitare luoghi incantevoli e concedersi dei momenti di relax assoluto. Per fruire di tale promozione si potrà prenotare il volo sul sito ufficiale della Wizzair oppure mediante l’applicazione mobile della compagnia aerea low cost.

Easyjet e le offerte low cost del momento

Easyjet quest’estate darà la possibilità di modificare il proprio volo gratuitamente fino a due ore prima della partenza. Tale promozione sarà valida per i voli attualmente in vendita e verso ogni destinazione purché le modifiche avvengano entro e non oltre il 30 settembre 2021. Attenzione: me caso la nuova tariffa sia più alta, verrà chiesto di pagare la differenza. Tra le offerte di voli economici del momento propone invece l’Algarve a partire da 19,49 euro da Milano Malpensa verso Lisbona il 2 novembre. La partenza sarà alle ore 16.35.

Ryanair e le offerte per l’estate 2021 da 4,99 euro

Per il mese in corso la compagnia aerea Ryanair proporrà voli a partire da 4,99 euro in tariffa Value (quella che darà la possibilità di portare a bordo 1 solo piccolo bagaglio a mano).

Da Milano Bergamo a partire dalla cifra indicata si potrà volare verso Belfast City (Regno Unito), Belfast International, Edimburgo, East Midlands, Londra, Manchester e Zagabria.Da Roma Ciampino verso Londra, Edimburgo e Manchester mentre da Fiumicino verso Bari e Catania. Da Bologna verso Bari, Dublino, Catania, Londra e Manchester mentre da Torino verso Palma. Da Pisa verso Brindisi, Londra, Manchester ed Edimburgo mentre da Bari verso Alghero, Bologna, Malpensa, Pisa, Sofia, Roma e Torino.

