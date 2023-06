Voli low cost Ryanair e Vueling a partire da 11,99 euro, attenzione però alle regole sul bagaglio a mano

Ryanair e Vueling hanno lanciato numerose offerte di voli low cost da cogliere al volo a partire da 11,99 euro. Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi assolutamente scappare visti i rincari dei biglietti degli ultimi tempi.

Chi deve raggiungere mete lontane deve necessariamente affidarsi all’aereo perché è il mezzo più veloce per cui se ci sono buoni sconti ancora meglio. Ovviamente, come ogni offerta che si rispetti, il prezzo dei voli a basso costo riguarderà solo specifici giorni mentre i posti saranno limitati.

Acquistando questa tipologia di biglietti, poi, bisognerà fare attenzione alle regole sul bagaglio a mano in quanto di solito prezzi più competitivi si riferiscono alla tariffa economica, quella che permette di portare con sé un solo piccolo bagaglio. Aggiungendone altri, compresi quelli da stiva, il prezzo potrebbe lievitare e non di poco.

L’offerta Ryanair

Sulla sua pagina ufficiale, la Ryanair propone voli low cost di fine estate per inseguire il sole. Per fruire delle promozioni, però, i ticket di viaggio andranno acquistati entro il 7 luglio per viaggi dal 22 agosto al 31 ottobre. Ecco degli esempi, da Napoli verso Malta, il biglietto aereo più economico sarà quello del 30 agosto a partire da 23 euro in tariffa Value o quello di sola andata del 13 settembre a partire da 22 euro. A partire da 17 euro, invece, si potrà volare il 25 ottobre.

Da Malta, invece, verso Napoli, i voli più economici del 22 settembre a partire da 17 euro e del 27 ottobre a partire da 18 euro.

Da Milano Bergamo, invece, si potrà volare verso Zara in Croazia il 30 agosto a partire da 15 euro. Altrimenti il 20, 24, 25 e il 26 settembre a partire da 13 euro o il 7 ottobre al medesimo prezzo.

Il ritorno più abbordabile è quello del 19 settembre a partire da 13 euro e quello del 25 ottobre alla medesima cifra.

Come spiegato a inizio articolo, però, con questi prezzi così concorrenziali si potrà portare un solo bagaglio a mano perché la tariffa è quella Value. Essa permette di portare a bordo una piccola borsa delle dimensioni di 40x20x25 centimetri. Se si desidera portare un altro bagaglio di 10 chili e delle misure di 55x40x20 centimetri si dovrà scegliere la tariffa Priorità due bagagli a mano che ovviamente ha un costo in aggiunta.

Voli low cost Ryanair e Vueling a partire da 11,99 euro, attenzione però alle regole sul bagaglio a mano

Con la Ryanair si trovano ottime offerte di voli low cost a partire da 13 euro da Milano Bergamo per la Croazia. Con la Vueling, invece, fino a domani ci sono gli Yellow Days per viaggiare dal 1° luglio al 31 marzo 2024 a partire da11,99 euro. Il prezzo finale che il vettore comunicherà, attenzione, non riguarderà i servizi accessori e l’offerta sarà valida solo per i collegamenti diretti. Ma vediamo qualche promozione: da Roma Fiumicino ad Alicante il prezzo per il giorno 19 settembre partirà per la sola andata da 28,99 euro in tariffa economica. Allo stesso prezzo si potrà partire anche il 3 ottobre, l’11 gennaio 2024 e il 16 marzo.

Le migliori offerte, quelle a partire da 11,99 euro, però, ci saranno da Barcellona. Ad esempio l’11 luglio si potrà volare verso Bordeaux a partire proprio da tale prezzo. Infine, un’altra ottima offerta è quella da Milano Malpensa di sola andata verso Madrid il 13 settembre con il prezzo del biglietto che parte da 45,98 euro così come il 4 novembre, il 3 dicembre, il 15 gennaio, il 3 febbraio e il 18 marzo.

La tariffa applicata a queste offerte è quella economica con la quale è possibile portare a bordo solo un piccolo bagaglio di 40x20x30 centimetri. Per portarne un altro delle misure di 55x40x20 centimetri di 10 chili sarà necessario viaggiare con tariffa TimeFlex (che è più costosa) o essere clienti Premium.

Riassumendo…

1) Ryanair e Vueling propongono offerte di voli low cost a partire da 11,99 euro

2) Con Ryanair è possibile volare da Milano verso Zara a partire da 15 euro

3) Con Vueling si potrà volare da Barcellona a Bordeaux da 11,99 euro

4) I prezzi più competitivi riguardano le tariffe economiche che permettono di portare a bordo un solo bagaglio a mano piccolo.

