Voli low cost Ryanair, Ita Airways e Wizzair: offerte lampo a partire da 12,99 euro

Maggiori possibilità di viaggio e risparmio di denaro: ecco perché le persone sono alla ricerca di offerte di voli low cost. Risparmiare sui biglietti aerei, soprattutto ora che i prezzi sono alle stelle, è importante per tutti ma soprattutto per coloro che hanno un budget limitato e desiderano accantonare più risorse finanziarie per altre esperienze di viaggio. Al momento sono le compagnie aeree Ryanair, Ita Airways e Wizzair che offrono ottime promozioni ma a tempo limitato. Per cogliere al volo le offerte proposte, quindi, si dovrà essere veloci.

Le proposte del momento

La Ryanair è contro il decreto prezzi varato a inizio agosto dal Consiglio dei Ministri che prevede limiti all’algoritmo che calcola le tariffe dei voli. Il vettore ha, infatti, contestato fortemente tale intervento chiedendo un passo indietro. E proprio per dare forza alle proprie argomentazioni, la settimana scorsa ha annunciato il taglio del 10% dei voli da e per Sardegna/Sicilia aggiungendo, però, altre rotte.

Intanto, ha lanciato anche offerte di voli low cost lampo che si dovranno acquistare però entro oggi per viaggiare dal 14 settembre fino al 31 ottobre. Sulla pagina ufficiale della compagnia aerea si legge che i voli scontanti da Roma Ciampino partono da 13,97 euro verso Malta, da 16,80 euro verso Corfù e da 21,37 euro verso Bruxelles ovviamente in tariffa economica che è quella che consente di portare solo un piccolo accessorio.

Da Milano Malpensa, invece, i voli scontati partono da 12,99 euro verso Alicante (solo andata ovviamente), da 13,69 euro verso Londra Stansed, da 14,99 euro verso Vienna e da 15,40 euro verso Zara. E ancora, da Bologna partono da 12,99 euro verso Marsiglia e Palma e da 14,08 euro verso Malta mentre da Napoli a partire da 14,99 euro verso Malta, da 16,99 euro verso Palma e da 18,99 euro verso Parigi.

Voli low cost Ryanair, Ita Airways e Wizzair: offerte lampo

Non solo offerte lampo di voli low cost Ryanair, anche Ita Airways propone una buona promozione verso l’Italia. Chi acquisterà un biglietto online entro il 19 settembre per volare fino al 26 marzo 2024, potrà fruire di importanti sconti.

Si legge sul sito ufficiale che da Roma Fiumicino un volo di sola andata verso Venezia partirà da 59 euro mentre in direzione Catania, Brindisi, Cagliari, Palermo e Milano da 47 euro. Il prezzo, invece, partirà da 45 euro da Milano verso Catania e Palermo e da 47 euro verso Roma mentre da Palermo partirà da 38 euro verso Milano e da 45 euro verso Roma.

Wizzair, la compagnia aerea low cost e terza nel nostro paese per numero di passeggeri, potrebbe tagliare tra ottobre e marzo 2024 circa 8500 voli secondo le stime de Il Corriere della Sera. Il motivo sono i problemi che si stanno riscontrando ai motori Pratt&Whitney Gift degli Airbus A320neo e A321neo.

Intanto, anche tale vettore ha lanciato numerose offerte da cogliere al volo. Dall’aeroporto di Roma Ciampino, ad esempio, si potrà volare verso Iasi (Romania) a partire da 19,99 euro mentre con la tariffa Wizzair Discount il prezzo partirà da 9,99 euro così come verso Sofia. Da Milano Bergamo, invece, si potrà volare verso Bucarest a partire da 13,59 grazie allo sconto e a partire da 14,59 euro verso Cluji Napoca.

Riassumendo…

