Voli low cost Ryanair ed Easyjet con sconti del 20%: esplosione di offerte, come verificare la prenotazione?

Risparmio e necessità di viaggiare continuamente: ecco due dei motivi per i quali si è alla disperata ricerca di voli low cost. Disperata, perché rispetto al passato non si trovano più tante offerte a prezzi super competitivi. I vettori, infatti, sono ancora indeboliti dalla crisi avuta per colpa del Covid-19 alla quale si è aggiunta quella per il conflitto tra Russia e Ucraina. Quest’ultima ha innescato una spirale di aumenti dei prezzi di carburanti e materie prime. Il risultato? L’aumento dei biglietti anche di più del 50%. In molti sono certi che se il trend proseguirà in questo modo, volare diventerà un’attività per pochi così come succedeva venti anni fa. Ci sono però degli espedienti per cercare di ottenere il prezzo dei biglietti più favorevole e uno di questi è cogliere al volo le offerte del momento come quelle di Ryanair e di EasyJet.

Biglietti alle stelle, occhio alle promozioni

Risparmiare sui biglietti aerei è diventata una delle priorità per chi desidera concedersi qualche giorno di relax.

Il prezzo dei ticket è infatti salito alle stelle e non accenna a diminuire, complice l’inflazione che non arretra e il conflitto tra Russia e Ucraina che ha fatto schizzare i costi dei prodotti alle stelle.

Cosa fare allora per spendere il meno possibile? Ebbene, cogliere le offerte al volo. Ryanair, ad esempio, propone voli low cost con lo sconto del 20% per scoprire il Sud Europa. La prenotazione dei voli scontanti si potrà effettuare entro il 23 settembre per viaggiare dal 16 settembre al 31 ottobre.

Ecco qualche esempio fornito dalla Ryanair: da Malpensa si potrà volare verso Bucarest a partire da 12,99 euro, verso Vienna a partire da 14,99 euro e verso Zara a partire da 16,33 euro.

Da Roma Ciampino, invece, verso Malta a partire da 10,99 euro, verso Pafos a partire da 12,99 euro e verso Rodi da 13 euro.

Ryanair ha inoltre creato una pagina per verificare la propria prenotazione eseguita da un agente di viaggio online. Il vettore comunica che quest’ultimo non fornisce mai l’indirizzo e-mail e i dettagli del pagamento corretti per cui in molti casi è necessario verificare l’identità (se si riceve l’e-mail Ryanair). Ci sono due opzioni di verifica online: c’è quella Rapida e quella Standard. La prima si effettua mediante riconoscimento facciale ed è necessaria una copia del documento di identificazione del passeggero e del dispositivo con fotocamera. Quella Standard, invece, richiede la verifica della firma del passeggero e poi si deve avere un dispositivo con fotocamera.

Voli low cost Ryanair e Easyjet con sconti del 20%: esplosione di offerte, come verificare la prenotazione?

Non solo offerte di voli low cost Ryanair, anche EasyJet propone sconti del 20% fino al 26 settembre. Ecco qualche esempio fornito dal vettore: da Roma Fiumicino il 7 novembre si potrà volare verso Nizza a partire da 21,99 euro o nel medesimo giorno sempre da Roma verso Basilea a partire da 22,99 euro.

Si potrà inoltre partire da Milano Malpensa verso Luton (Londra) il 17 dicembre a partire da 8,99 euro oppure il 25 novembre si potrà volare verso Bristol a partire da 13,49 euro o verso Malaga il 4 novembre a partire da 13,49 euro. Infine da Napoli si potrà volare verso Dubrovnik il 25 ottobre a partire da 19,49 euro e da Bari verso Basilea il 18 dicembre a partire da 13,49 euro.

Ricordiamo che tutte le offerte sono limitate e che riguardano, almeno quelle inserite, la tariffa più bassa ovvero quella che permette di portare a bordo 1 piccolo accessorio.

Riassumendo…

1. Il prezzo dei biglietti aerei è sempre più alle stelle

2. Per risparmiare sarebbe utile cogliere al volo le offerte di voli low cost come quelle lanciate da Ryanair ed Easyjet

3. Entrambe le compagnie aeree propongono sconti del 20% sui voli da cogliere però al volo (posti limitati).

