Viaggi in Sicilia al 50% e una notte gratis: come ottenere il bonus vacanze per l’isola

Anche quest’anno il bonus vacanze si fa particolarmente succulento, soprattutto per i viaggi in Sicilia, visto che la regione ha lanciato l’iniziativa che permette di ottenere il 50% di sconto su biglietti aerei e navi verso l’Isola, ma non solo. Prevista anche una notte gratis ogni tre che il turista prenota. Vediamo come ottenere questo importante incentivo.

Bonus vacanze, cosa offre?

Se state pensando a una vacanza sull’Isola, allora questa potrebbe essere la grande occasione che fa per voi. Il bonus vacanze per la regione Sicilia quest’anno è davvero da cogliere al volo, visto che propone voli con il 50% di sconto e un pernottamento gratis in un degli alberghi disponibili. Il programma si chiama Sei Sicily, e si propone di promuovere il territorio siculo con sconti pensati ad hoc proprio per i vacanzieri. Per ottenere il bonus bisogna acquistare il soggiorno presso una delle agenzie o tour operator convenzionati. L’incentivo prevede il già citato sconto, ma anche un’escursione gratuita.

A istituirlo è stata la la Delibera di Giunta regionale 325 del 2020, confermata ora anche per il 2023.

Per questo nuovo anno sono stati stanziati 79 milioni idi euro, al fine di coprire le spese relative proprio a tale bonus vacanze riservato alla regione siciliana. Ma come fare per ottenerlo e quali sono le condizioni da soddisfare? Il voucher in questione lo si può ottenere prenotando un soggiorno di almeno tre notti. In questo caso si avrà diritto a una notte gratis. Il bonus è valido su tutta la regione, comprese le isole minori come Pantelleria, Ustica, le Eolie, le Egadi e le Pelagie. Entrando più nel dettaglio dell’incentivo, scopriamo che in realtà il pernottamento gratuito si riferisce a ogni tre notti prenotate, fino a un massimo di due notti in regalo. Già significa che potrete pernottare in Sicilia per otto notti, ma ne pagherete solo sei.

Viaggi in Sicilia, il mega sconto

Con l’arrivo della bella stagione, saranno tantissimi gli italiani in cerca di una men estiva per passare le vacanze. I turisti sono sempre in cerca di nuove offerte lanciate dalle compagnie aeree, ma non sempre si trovano proposte soddisfacenti. I viaggi in Sicilia con il nuovo bonus diventano quindi particolarmente ambiti e scommettiamo che molti vacanzieri coglieranno l’occasione al volo. Come già accennato, il voucher comprende anche la scelta di un ulteriore servizio in regalo, ossia escursioni, tour guidati o immersioni. I turisti potranno scegliere quali di questi aggiungere al proprio pacchetto vacanze.

Naturalmente, il bonus è previsto sia per i voli nazionali che per quelli internazionali, ossia per i turisti che arrivano dall’estero. Lo sconto previsto per voli nazionali o provenienti dall’Europa è di 100 euro, mentre per quelli internazionali c’è un tetto di 200 euro. Inoltre, per ottenere lo sconto, il costo del biglietto deve essere di almeno 50 euro, mentre per le tratte che portano alle isole minori non c’è un prezzo minimo da rispettare. Ma come fare per ottenere tale sconto? Semplicissimo, basta andare sul sito ufficiale della regione, alla pagina riservata al piano di promozione territoriale, e scoprire tutti i vantaggi.

Da qui sarà possibile scegliere il periodo in cui si vuole visitare la Sicilia, scegliere una destinazione precisa e vedere quali sono tutte le attrazioni che si troveranno sul luogo. Insomma, se state pensando che un viaggio in Sicilia sia propio ciò che fa per voi quest’anno, allora ecco finalmente un incentivo che non potrà che farvi felici.