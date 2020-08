Vacanze low cost a settembre in castello, agriturismo e centro benessere

Arrivano nuove offerte viaggi per settembre per gli appassionati di castelli, agriturismi e centro benessere. A causa della pandemia da coronavirus, in tanti hanno scelto di passare le vacanze in luoghi poco affollati ma senza rinunciare al piacere del viaggio. A proporci interessanti offerte è sempre Piratinviaggio. Scopriamo di seguito di che cosa si tratta.

Weekend in castello low cost a settembre nelle Marche

Per chi ama trascorrere il tempo in luoghi da fiaba, ecco una interessante proposta per passare il weekend in un castello storico situato nelle Marche. Si tratta del Castello di Monterado, un noto maniero del 1700 situato nelle colline marchigiane. La proposta riguarda un weekend che include il soggiorno più la colazione inclusa nel prezzo e la cancellazione gratuita. Le date da scegliere sono diverse, il prezzo di partenza è di 25 euro a notte a persona, che ovviamente varia in base alle date scelte. Soggiornando in 2 dal 5 al 6 settembre, ad esempio, si pagherà 75 euro a persona, che diventano 55 euro per soggiorni a fine settembre. E’ possibile anche prenotare per 4 persone. Maggiori dettagli a questo link.

Agriturismo in Toscana low cost a settembre

La seconda offerta ci porta in Toscana, per gli appassionati di agriturismo e delle vacanze green. La proposta include un soggiorno in un agriturismo nella provincia di Pisa con cancellazione gratuita. Si tratta dell’Agriturismo San Nicolò. Le migliori offerte sono relative a date a fine settembre, dove soggiornando in due è possibile pagare 29 euro a persona o ancora meno se si prenota per 4. Tutti i dettagli su questa bella proposta sono disponibili a questo link.

Hotel con centro benessere sul lago di Garda

La terza e ultima proposta ci porta in Trentino Alto Adige e nello specifico a Riva del Garda.

L’offerta include un weekend presso Hotel Al Maso, un 3 stelle che offre la colazione inclusa, la cancellazione gratuita e l’accesso al centro benessere per chi ama rigenerarsi per qualche giorno. Per le partenze a settembre il prezzo è di 37 o 45 euro a persona in base alle date disponibili, mentre ad ottobre si trovano proposte ancora più convenienti a 28 euro a persona a notte. Tutte le combinazioni possibili si possono vedere a questo link

Leggi anche: Offerte viaggi settembre: nuove proposte per vacanze low cost in Italia

[email protected]