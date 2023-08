L’inflazione picchia duro. Ha colpito non solo bollette di luce e gas, benzina e diesel ma anche le tariffe dei treni. Nonostante i pendolari abbiano continui disagi ogni giorno, quindi, gli aumenti vanno avanti senza alcuna pietà. Si cercano quindi le migliori offerte in circolazione per poter risparmiare qualcosa e Trenitalia ne ha lanciato addirittura tre che potrebbero far gola a molti.

Parliamo delle promozioni Freccia Young, Italia In Tour e A/R Week-end. Ecco come funzionano, a chi sono rivolte e perché sono tutte e tre estremamente convenienti.

Come risparmiare

Tutti cercano di risparmiare sui biglietti Trenitalia e Italo, visti i costi lievitati degli ultimi tempi. Un primo suggerimento è quindi quello di cercare le migliori offerte proposte dai due vettori.

Entrambi, ad esempio, propongono degli sconti speciali per chi ha un’età superiore ai 60 anni. Si dovranno però sottoscrivere in questo caso la carta senior con Italo e quella Freccia Senior di Trenitalia.

Entrambe sono gratuite.

Anche iscriversi alla newsletter potrà aiutare a risparmiare sul costo dei biglietti. Il motivo? È che si conosceranno in tempo reale le eventuali promozioni. Nel caso di Trenitalia, invece, iscrivendosi al programma di fedeltà “Cartafreccia”, sarà possibile non solo ottenere notevoli sconti ma anche titoli di viaggio gratuiti.

Tris di offerte Trenitalia: sconti del 40% e biglietti a 19 e 29 euro

Uno dei modi per risparmiare sui biglietti, come spiegato, è quello di cercare le migliori offerte e Trenitalia ne ha lanciato tre davvero invitanti.

C’è quella dedicata a chi ha meno si 30 anni che si chiama “Freccia Young”. Grazie a essa, come si evince dal nome, si potrà viaggiare sui treni Frecciarossa e Frecciargento a 19 e a 29 euro a seconda della destinazione.

Ecco un esempio: si potrà viaggiare, ad esempio, tra Firenze e Milano, tra Bologna e Torino e tra Bari e Roma a partire da 19 euro. Inoltre tra Milano e Napoli e tra Roma e Venezia a partire da 29 euro.

C’è poi l’ Italia in Tour valida solo sui regionali che permette di effettuare viaggi illimitati per tre giorni consecutivi a 29 euro e cinque giorni a 49 euro. Essa si potrà utilizzare per viaggi in seconda classe su regionali, regionali veloci, treni metropolitani di Trenitalia e di Trenitalia Tper. Come detto, il costo sarà di 29 euro per tre giorni ma i ragazzi tra i 4 e i 12 anni non compiuti pagheranno solo 15 euro. L’altra offerta che offrirà viaggi illimitati per cinque giorni per gli adulti costerà 49 euro mentre i ragazzi pagheranno solo 25 euro.

Chiudiamo con l’offerta disponibile solo su Intercity. Si chiama A/R week-end con la quale si potrà partire il sabato e tornare la domenica con uno sconto del 40%. Trenitalia comunica che tale promo sarà valida solo sugli Ic giorno e che si potrà acquistare fino alle ore 24 del quinto giorno prima della partenza.

Riassumendo…

1. L’inflazione continua a picchiare duro e non ha risparmiato nemmeno i biglietti dei treni

2. Si cercano quindi soluzioni per risparmiare e una di queste è cogliere al volo le offerte migliori come quelle proposte da Trenitalia

3. Il tris di promozioni è composto da Freccia Young, Italia In Tour e A/R Week-end. Grazie a esse si potranno ottenere sconti anche del 40% e sarà possibile acquistare biglietti a partire da 19 euro.

[email protected]