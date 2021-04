Anche per aprile 2021 Trenitalia e Italo Treno proporranno offerte per viaggiare sui treni Freccia, Intercity e per i senior. Gli ultimi aggiornamenti di Ferrovie dello Stato, intanto, rilevano che sono state apportate delle modifiche nella giornata di oggi e domani 11 aprile per le regioni Veneto e Toscana. Alcuni servizi, infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, verranno sostituiti con bus nelle giornate di oggi e domani. Per avere informazioni ulteriori si potrà contattare il call center al numero 800.89.20.21. detto ciò, ecco le principali promozioni da cogliere al volo.

Trenitalia offerte Freccia aprile 2021

Notte&AV è una delle offerte proposte da Trenitalia anche ad aprile 2021 dopo quella sui carnet. Il vantaggio sarà quello di avere un prezzo ridotto se si utilizzerà per un unico viaggio un treno notte ed uno Frecciarossa o Frecciargento. L’offerta sarà però valida soltanto per chi viaggerà con un treno notte dalla Sicilia, dalla Calabria o dalla Puglia e proseguirà il viaggio con i treni Freccia. Questi ultimi dovranno partire da Napoli, Roma o Bologna verso Venezia, Milano, Torino, etc o viceversa.

Tale offerta sarà valida sia per i posti a sedere che per quelli in cuccetta o vagoni letto (no vetture Excelsior). Sulle frecce per seconda classe o servizio standard. L’offerta si potrà acquistare fino alla partenza del treno scelto chiamando il call center (ma è il numero sarà a pagamento), presso le biglietterie di stazione e le macchinette self-services. Infine sul sito web ufficiale o presso le agenzie di viaggio abilitate.

Italo Treno offerte aprile 2021 senior

Tra le offerte di Italo Treno per aprile 2021 c’è quella senior. Grazie ad essa le persone che hanno più di 60 anni potranno fruire di uno sconto del 40% sulla tariffa Flex in prima classe.

Il ticket di viaggio si potrà comperare fino a due giorni prima della partenza su tutti i canali di vendita messi a disposizione. Attenzione, però, l’offerta non sarà valida il venerdì, il sabato e la domenica. Inoltre non sarà consentito il cambio o il rimborso del biglietto. Chi acquisterà quest’offerta, infine, avrà diritto ad accumulare i punti Italo Più.