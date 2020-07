Traghetti Sardegna, Sicilia estate 2020: offerte Moby, Tirrenia e Grimaldi Lines

Questa estate la maggior parte dei vacanzieri opterà per una vacanza tutta italiana tra mare e relax. Il coronavirus ha determinato una sorta di preferenza verso destinazioni italiane, soprattutto le isole. Per l’occasione, le note compagnie di traghetti Moby, Tirrenia e Grimaldi Lines offrono delle interessanti offerte per viaggiare questa estate.

Offerte traghetti Tirrenia per chi imbarca anche l’auto

Tirrenia ha lanciato una speciale offerta per la Sardegna e la Sicilia che permette di imbarcare l’auto a 20 euro. Non è necessario nessun codice sconto, basta procedere alla prenotazione senza immettere nessun tipo di codice ma guardando nel calendario dove è disponibile l’offerta “Auto da 20€”. A quel punto basterà selezionare la finestrella con la data di interesse e poi prenotare. Alla fine del processo apparirà lo sconto applicato. Si ricorda che questa promo è valida per chi prenota entro il 31 luglio ed è valida per viaggi fino al 30 settembre sulle tratte Genova-Porto Torres-Genova, Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia, Napoli-Palermo-Napoli. Il biglietto si potrà anche modificare ma pagando una piccola penale. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.

Sempre Tirrenia offre degli sconti per chi imbarca la moto, camper, furgoni o roulotte. Anche in questo caso tutti i dettagli sono disponibili a questi link: 1 e 2.

Offerte Moby per questa estate, anche in auto e per operatori sanitari

Anche Moby è entrata nel clou delle vacanze estive e offre varie promo per chi questa estate vuole andare in Sardegna, Sicilia e Corsica con la propria auto. Anche in questo caso le tariffe partono da 20 euro per l’imbarco, non è necessario nessun codice sconto ma si prenota direttamente guardando il calendario come da esempio in questo link. Guardando alle date disponibili tra luglio, agosto e settembre notiamo che l’offerta auto a 20 euro è disponibile quasi tutti i giorni ma ovviamente i posti sono limitati. La compagnia di navigazione, inoltre, insieme a Toremar e Tirrenia offre uno sconto del 100% sulla tariffa passeggero agli operatori sanitari che hanno operato durante il Covid 19.

Le offerte di Grimaldi Lines per bambini e senior

Anche Grimaldi Lines continua con le sue promozioni estive e lancia delle interessanti promo per nativi sardi e siciliani oltre che dei pacchetti nave più hotel per Grecia e altre mete.

Per gli over 60 è invece disponibile l’offerta Senior, che prevede uno sconto del 20% per Sardegna, Sicilia, Malta, Grecia e Spagna per chi prenota entro il 31 maggio 2021 e viaggia dal 1 settembre 2020 al 31 maggio 2021. L’offerta è valida applicando il codice sconto SENIOR durante il processo di acquisto. Tutti i dettagli si trovano a questa pagina.

Sconti anche per i bambini fino a 12 anni non compiuti che possono viaggiare con uno sconto del 50% sul passaggio nave e del 100% per le linee da/per la Sicilia. I bambini fino a 3 anni invece viaggiano gratis. Nel dettaglio per le tratte verso Sardegna, Spagna, Grecia, Malta, Tunisia e Marocco i bambini da 3 a 12 anni possono ottenere uno sconto del 50% mentre per le tratte verso la Sicilia viaggiano gratis per il passaggio ponte. Maggiori dettagli collegandovi a questa pagina.

