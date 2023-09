Trade Republic, il broker tedesco fondato nel 2015, ha lanciato nella giornata di oggi l’investimento frazionato (in piccoli porzioni) in obbligazioni sia governative che societarie a partire da 1 euro.

Ciò potrebbe convenire perché i tassi di interesse di molti prodotti sono stati aggiornati (al rialzo) per contrastare l’inflazione. Significa che chi investirà adesso, avrà la possibilità di tenere questi ultimi bloccati nel tempo. In più, grazie a essi, si potrà diversificare ancora di più il proprio portafoglio.

Anche gli esperti suggeriscono di non lasciare i risparmi fermi sul conto corrente ma di agire. Il rischio è infatti quello che essi perdano potere di acquisto. Con duemila euro depositati oggi, infatti, tra un anno è probabile che si potranno acquistare meno beni e servizi perché il livello dei prezzi sarà nel frattempo aumentato.

Come funziona, quindi, la proposta lanciata da Trade Republic?

Il funzionamento

Dopo gli interessi al 2% sui depositi per tutti i clienti, Trade Republic lancia una nuova iniziativa.

Darà, infatti, la possibilità ai suoi clienti di effettuare unin oltre(governative e societarie liquide).

In merito a tale opportunità, Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic, ha spiegato che nel contesto attuale, le obbligazioni sono uno strumento importante per poter ricevere dei tassi di interesse discreti nel lungo periodo. Ha aggiunto inoltre che in Europa, Trade sarà il primo broker ad aprire questa “asset class agli investitori retail”. Questi ultimi, infatti, fino a oggi, potevano soltanto affidarsi alle banche o ai consulenti per accedere al mercato obbligazionario sostenendo, però, costi alti.

Inoltre, come tutti sapranno, l’investimento minimo nelle obbligazioni è di 1000 euro. Tale cifra, però, non è alla portata di tutti.

Trade Republic lancia l’investimento frazionato in obbligazioni: ecco come funziona

Il broker, quindi, su base giornaliera, darà la possibilità di investire in 500 obbligazioni anche solo 1 euro. L’altro punto di forza è che non si dovrà sostenere alcuna commissione percentuale sulle operazioni e per il regolamento “verrà applicata solo una tariffa fissa di 1 euro per il rimborso di costi esterni”.

Grazie a Trade Republic, per la prima volta in Europa, alla compravendita delle obbligazioni potrà partecipare un pubblico molto più ampio. Con l’aumento dei tassi da parte della Bce, i rendimenti di molti prodotti come le obbligazioni potrebbero salire per cui, investendo in esse, suggerisce la piattaforma, si avrebbe la possibilità di veder crescere il proprio patrimonio nel lungo termine.

Ricordiamo che negli ultimi tempi tali strumenti sono tornati a essere molto apprezzati dagli investitori anche perché godono di una tassazione agevolata.

Emanuele Agueci, regional manager di Trade Republic, ha infine aggiunto che, grazie alla possibilità di effettuare questi nuovi investimenti, i giovani avranno la possibilità di creare un portafoglio bilanciato di obbligazioni e azioni.

Dulcis in fundo, Trade trasferirà inoltre il 4% di interessi annui sulla liquidità non investita ai nuovi clienti sia nuovi che vecchi a partire dal prossimo 1° ottobre.

Riassumendo…

1. Trade Republic lancia l’investimento frazionato in obbligazioni

2. Solitamente l’investimento minimo in tali strumenti parte da 1000 euro ma con Trade potrà partire anche da 1 euro

3. In più, il broker tedesco traferirà il 4% di interessi annui sulla liquidità non investita.

[email protected]