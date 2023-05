Non solo auto elettriche, ora si potranno utilizzare anche gli scooter elettrici a noleggio a Bologna grazie al gruppo Tper che già da tempo è molto attento ai cambiamenti climatici.

Tale tipologia di veicolo, infatti, riduce le emissioni perché alimentato con motore elettrico che non emette gas di scarico durante l’uso. Utilizzandolo, quindi, si contribuisce alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e si aiuta di fatto l’ambiente.

Un proverbio indigeno diceva “non abbiamo ereditato la terra dai nostri antenati, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”. È necessario, quindi, che essa venga restituita migliore di quella di adesso.

Purtroppo queste sono solo belle parole perché nel quotidiano i governi non stanno facendo nulla di importante per preservare il pianeta. Le decisioni si rimandano ad oltranza senza pensare che il tempo sta per scadere.

Fortunatamente da Bologna arriva almeno una notizia positiva, ecco i dettagli.

La rivoluzione di Bologna

Arrivano gli scooter elettrici da noleggio a Bologna grazie a Tper.

Il direttore di tale azienda ha spiegato che oggi tutti danno per scontata l’esistenza di tali veicoli. Quando si partì con il car sharing nel 2018, invece, non era così.

Nonostante le incertezze iniziali, il servizio fu molto apprezzato dagli utenti tanto che ad oggi sono circa 78 mila gli iscritti ad esso. Questa nuova risorsa del servizio sharing del gruppo Tper per il direttore bisserà il successo del car sharing.

Gli scooter, infatti, ha spiegato, saranno facili da usare proprio come le auto e si potranno prenotare con la medesima applicazione del car sharing. Sarà necessario cercare un mezzo disponibile nelle vicinanze, prenotarlo avvicinando lo smarthone e sbloccare il baule nel quale si trovano due caschi, uno per il guidatore e l’altro per l’eventuale passeggero.

Tper lancia gli scooter elettrici a noleggio: come funzionano e quanto costa il noleggio

La rivoluzione degli scooter elettrici da noleggio parte da Bologna grazie a Tper. Ovviamente per poterli guidare sarà necessaria la patente A o B e inoltre si dovrà essere maggiorenni. Il documento di identità che lo dimostra dovrà essere in corso di validità.

Gian Franco Nanni, Ad di Akoll Eva, ha aggiunto che questi veicoli saranno sicuri, robusti e daranno la possibilità all’utente di divertirsi. Si tratterà, quindi, di una conquista per la mobilità sostenibile nonché di un ottimo risultato per la produziona italiana dato che le componenti “core “ del veicolo sono realizzate nel nostro paese.

Un altro punto di forza di questi scooter elettrici a noleggio è la “battery swapping”. Le due batterie che si trovano all’interno, infatti, forniranno un’autonomia di ottanta chilometri. Quando si arriverà allo zero, poi, sarà lo scooter stesso a chiedere di sostituirle perché scariche.

Per quanto riguarda i costi, essi saranno gli stessi riservati alle auto Corrente. Per questa tipologia di veicoli saranno previsti noleggi pluri-giornalieri e settimanali a prezzi dedicati. Sul sito Corrente.app si legge che si pagheranno 34 centesimi al minuto, 18 euro all’ora e 29 euro al giorno. Gli abbonati annuali Tper, invece, pagheranno 24 centesimi al minuto, 18 euro all’ora e 22 euro al giorno.

Gli scooter elettrici a noleggio saranno dislocati sul territorio di Bologna Essi si potranno prelevare dove si trovano e lasciarli negli stalli riservati agli scooter o dove previsto al Codice della Strada. A differenza delle auto, però, questi veicoli non potranno transitare nelle corsie preferenziali. Potranno invece farlo nella Ztl e nella zona U.

