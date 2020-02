Torna il B&B Day 2020: si potrà dormire gratis il 7 marzo nei bed and breakfast italiani

Sabato 7 marzo 2020 tornerà il B&B Day ovvero una giornata in cui si potrà soggiornare gratis in tutti i bed and breakfast d’Italia prenotando almeno un’altra notte. Sembra questo proprio un regalo per celebrare la Festa della donna dell’8 marzo.

Notte gratis nei B&B d’Italia

Ecco le info in merito.

Il 7 marzo 2020 per festeggiare il B&B Day tante strutture offriranno una notte gratuita a chi soggiornerà a pagamento almeno un’altra notte che potrà essere quella antecedente o posteriore alla data comunicata. Quindi ci si potrà concedere un week-end di vacanza a metà prezzo. Ricordiamo che tale iniziativa è stata lanciata nel 2007 dal portale web www.bbday.it/it/ che ogni anno, sempre nel medesimo periodo, coinvolge tantissime strutture di tutti i tipi da Nord a Sud come le case di campagna, le baite di montagna e tanto altro.

Per prenotare la notte omaggio ci si dovrà connettere al sito su indicato e inserire una delle destinazioni presenti da scegliere tra quelle (nel dettaglio) al lago, al mare, in montagna, sulla neve, sulle isole, alle terme, ai borghi, in campagna e con la possibilità di portare animali.

Esempi

Ecco un esempio delle strutture in cui gli animali saranno ammessi nel Lazio a Roma: c’è il “Casale dell’Insugherata” in zona Cassia, il b&B “A Casa Cibella” in zona Monteverde, il “Roma Gianicolense” in zona Roma centro, l'”Alloggio Turistico a Ricci Cubastro” in zona Gianicolense, “Casa Cimabue” in zona Flaminio, ” Rome Fashionable Central” in zona Parioli, ” Ventisei Scalini A Trastevere” in zona Trastevere e ” Ale&Andrea Apartments Blu E Lilla” in zona Vaticano. E infine c’è il B&B ” Golden Rooms Piazza Di Spagna” in zona piazza di Spagna, il ” B&B Lost In Rome” in zona Colosseo e ” Floreo Roma Ii” in zona San Giovanni.

Ecco un esempio di prezzo: una camera “suite primavera” con colazione inclusa e bagno in camera dal 6 all’8 marzo presso il Casale dell’Insugherata costerà 129 euro invece di 258 euro per un totale di 129 euro.

Per capire se c’è disponibilità si dovrà inviare una richiesta. Una volta ricevuta la disponibilità, si potrà decidere se confermare o rifiutare la prenotazione.

Leggete anche: Viaggiare con cani o gatti: consigli per partire in vacanza con i nostri amici a 4 zampe

[email protected]