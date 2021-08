Super offerta Kena Tim Vision con Dazn: serie A, Champions ed Europa League

Kena Tim Vision con Dazn è l’offerta dedicata agli amanti del calcio che desiderano vedere tutta la Serie A, la Champions League e l’Europa League. Inoltre dedicata a coloro che amano l’intrattenimento. C’è infatti un catalogo di film, serie tv, documentari e cartoni animati.

Ieri c’è stato il debutto in streaming della serie A con le partite dell’Inter contro il Genoa, del Verona contro il Sassuolo, dell’Empoli-Lazio e del Torino-Atalanta. Durante la partita dell’Inter, però, si sono registrati problemi con Dazn ma non per chi aveva un abbonamento a Tim Vision. Dazn ha spiegato che il picco degli accessi ad inizio partita ha provocato un sovraccarico sulla rete di server globali. Il problema, però, si è risolto in pochissimo tempo e nell’arco della serata non ci sono stati altri episodi. I clienti hanno comunque segnalato sui social il loro malumore per la qualità scarsa della trasmissione. Detto ciò, ecco le informazioni sulle principali caratteristiche dell’abbonamento Kena Tim Vision con Dazn.

Kena Tim Vision con Dazn: a chi è dedicata offerta, quanto costa e come attivare

L’offerta Kena Tim Vision con Dazn è dedicata ai nuovi clienti che passano a Kena Mobile o attivano una nuova numerazione con la sim card gratuita. La promo si può acquistare presso un negozio Kena, sul sito web ufficiale, mediante il numero di assistenza clienti, dall’applicazione o dal web. Il costo è di 29,99 euro al mese per 1 anno e dopo a 34,99 euro al mese.

Contenuti offerta Kena Tim Vision con Dazn

Con l’offerta Kena Tim Vision con Dazn si vedranno tutte le partite della serie A per un totale di dieci a giornata.

l’e la serie BKT con 380 match stagionali, play off e play out. Si potrà inoltre fruire della Liga, della Copa Libertadores, dei canali di Milan-Inter e della Motogp, Moto2, Moto3, Nfl, Ufc, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. Si avrà poi accesso ai canali Eurosport 1 Hd e a Eurosposrt 2 HD.

Inoltre si avrà accesso ai contenuti di Infinity ovvero a tanti film, serie tv, documentari nonché 104 partite a stagione della Champions League e ai contenuti di Tim Vision. Con quest’ultimo si fruirà del catalogo di eventi live e on demand di Eurosport ma anche di tanto intrattenimento ovvero film, serie tv anche in esclusiva, cartoni animati nonché il catalogo completo di Discovery+. Infine si potranno vedere i contenuti più importanti (film, intrattenimento, serie tv) trasmessi da Mediaset negli ultimi sette giorni.

