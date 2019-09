Sport autunnali, dal calcetto alla boxe: i costi medi online per l’equipaggiamento adatto ad ogni passione

Gli italiani sono quasi tutti tornati al lavoro dopo le vacanze estive per cui il mese di settembre e la stagione autunnale saranno perfetti per riprendere i vecchi sport o per intraprendere delle nuove attività. Trovaprezzi.it, che è il comparatore dei prezzi online leader in Italia, ha realizzato l’Osservatorio Sport Autunnali per conoscere a fondo le preferenze degli italiani in merito alle abitudini sportive da praticare nei mesi autunnali e invernali. Proprio per questo ha fornito delle indicazioni dei costi medi online riguardanti un ideale equipaggiamento sportivo.

Sport indoor

Su Trovaprezzi.it gli italiani hanno effettuato circa 137 mila ricerche totali tra settembre ed ottobre 2018 riguardanti gli sport indoor. Ciò conferma il crescente interesse degli italiani per attività da praticare non soltanto all’aria aperta. C’è stata, infatti, una crescita dell’11% in più rispetto al bimestre luglio-agosto 2018 per le categorie legate al volley, alla boxe, al calcetto, al calcio ed al tennis.

Le previsioni per settembre e ottobre, poi, sono ancora più positive in quanto si prevede un aumento delle ricerche relative agli sport indoor con un particolare interesse rispetto ai mesi estivi per la boxe con il +63% delle ricerche previste e con il +57% delle ricerche stimate per il volley.

Ovviamente la più grande passione per gli italiani resta il calcio. Le ricerche effettuate l’anno scorso su Trovaprezzi.it, infatti, sono state circa 95 mila e si crede che vi sarà un aumento del 43% per il bimestre settembre-ottobre 2019.

L’indagine di Unioncamere-InfoCamere

L’indagine di Unioncamere-InfoCamere (i cui dati sono aggiornati al 30 giugno scorso) comunica che vi è stato un boom di nuove palestre e di circoli sportivi. Si evince anche una forte crescita delle società che organizzano degli eventi che sono legati alle attività sportive. Rispetto ai dati del 2014 sembra che gli italiani siano più attenti alla loro forma fisica e siano più appassionati alle varie manifestazione sportive. Le imprese che operano in tale settore, infatti, negli ultimi cinque anni sono aumentate del 23,9%.

Gli sport più amati e le regioni nelle quali si pratica di più lo sport

La maggior parte delle ricerche effettuate su Trovaprezzi. it nel 2018 riguardano il calcio ed il calcetto nonché il tennis che sembra il preferito da coloro che hanno più di 45 anni. La pallavolo e la boxe, invece, sono discipline ricercate sopratutto dalle fasce più giovani: tra i 25 ed i 34 anni.

Per quanto concerne la regione più in forma, secondo i dati di Unioncamere-InfoCamere 2019, predomina la Lombardia con più di quattromila attività registrate e con incrementi di club sportivi e di palestre. Seguono poi la regione Lazio con circa 3mila attività e l’Emilia Romagna con oltre 2 mila attività.

Costo medio di un kit base sportivo online

Trovaprezzi.it ha selezionato dei prodotti fondamentali per quattro sport diversi al prezzo migliore online nella settimana dal 9 al 13 settembre. Eccoli:

Kit Calcetto:

la borraccia Sportika da 800 ml avrà un prezzo a partire da 2 euro,

il pallone Kipsta da 2,49 euro,

il prezzo delle scarpe Kipsta partirà da 14,99 euro,

il borsone Errea con porta scarpe da 18,00 euro,

la maglia Kipsta da 2,99 euro

i pantaloncini Sportika da 4,50 euro,

i calzettoni in poliestere da 2,99 euro per un totale di 47,96 euro.

Il totale del kit per il tennis sarà di 50,87 euro con tubo con 3 palline Artengo a partire da 3,49 euro, racchetta Tennis Master in alluminio da 69 cm con sacca da 12,99 euro, borraccia con tappo 750 ml da 1 euro, borsone Head con porta racchette da 19,90 euro, coppia di polsini in spugna da 3,50 euro, maglia Joma da 5,00 euro ed infine pantaloncini Artengo da 4,99 euro.

Kit per il volley:

pallone Allsix da 5,99 euro,

coppia di ginocchiere imbottite a partire dalla cifra di 4,99 euro,

scarpe Allsix unisex a partire da 29,99 euro,

zaino borsa Mikasa da 29,00 euro,

maglia Allsix da 5,99 euro,

pantaloncini Errea da 15 euro e

calze Decathlon traspiranti da 5,99 euro per un totale di 96,95 euro.

Il totale del kit per la box sarà di 123,35 euro così composto: guantoni in pelle sintetica da 3,95 euro, fasce da boxe 2,5 metri 3,99 euro, paradenti in silicone a partire da 2,50 euro, corda in cuoio con manopole rivestite da 14,03 euro, stivaletti da boxe Leone da 62,90 euro, maglia Kronk da 22,99 euro ed infine pantaloncini in satin da 12,99 euro.

Leggete anche: Mutui: ancora tassi bassi per acquisto casa e per surroga mutuo.

[email protected]

Condividi su