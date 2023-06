Smartphone e pc rigenerati o ricondizionati: si risparmia davvero?

Acquistare smartphone o pc rigenerati fa risparmiare e lo sanno bene i consumatori che molto spesso optano per tali oggetti. Il settore è infatti in forte crescita e il beneficio non è solo per il portafoglio ma anche per l’ambiente.

Di recente, persino il colosso dello shopping online Amazon ha puntato su tali prodotti dedicando addirittura un’intera sezione. In più su di essi c’è anche la garanzia Amazon Renewe per 1 anno intero.

Con la crisi economica sempre più persone hanno e continuano a optare per questi articoli. I prezzi di ogni genere, infatti, sono aumentati per cui poter acquistare qualcosa contando su un risparmio notevole è una manna dal cielo. Se poi sull’articolo c’è anche la garanzia, tanto meglio.

Ma cosa sono esattamente smartphone e pc rigenerati e ricondizionati?

La tecnologia

Sicuramente tutti avranno sentito parlare di smartphone e pc rigenerati o ricondizionati. Si tratta di prodotti non nuovi che sono stati usati nel passato per poi godere di una nuova vita grazie a un processo di riparazione, di ricondizionamento e di test per ripristinare le condizioni e le funzionalità passate.

Un processo di tale tipo può variare a seconda del venditore e del prodotto.

Solitamente, però, le fasi sono le seguenti: la prima è l’ispezione con la quale l’articolo è esaminato con attenzione per controllare se abbia difetti o problemi di funzionamento.

La seconda fase è quella della riparazione e della sostituzione. Significa che se vengono rilevati dei guasti e dei difetti, l’articolo viene riparato e le parti difettose sostituite.

C’è poi la fase della pulizia e dell’igienizzazione con la quale il prodotto è pulito con accuratezza per rimuovere polvere o sporco. Infine viene effettuato un test di funzionamento: l’articolo è quindi sottoposto a delle prove per garantire che le sue funzionalità siano state ripristinate e che soddisfino gli standard di qualità.

Infine dopo tutte queste prove, pc e smartphone (in questo caso) vengono imballati in modo tale da risultare disponibili per la vendita.

I punti di forza

Ci sono sicuramente dei vantaggi nell’acquistare pc o smartphone ricondizionati e il primo di tutti è sicuramente il prezzo più basso rispetto a un prodotto nuovo del medesimo modello. Il secondo vantaggio è la riduzione dell’impatto ambientale in quanto acquistando tale tecnologia si favorisce il riuso di dispositivi elettronici per cui si riduce la necessità di produrne di nuovi.

Molti prodotti, poi, hanno una garanzia inclusa, come nel caso di Amazon di 1 anno, che offre protezione in caso di difetti o problemi.

Smartphone, pc rigenerati o ricondizionati: quanto si risparmia?

Con l’acquisto di smartphone o pc ricondizionati si può risparmiare fino al 20-30% rispetto ai prodotti nuovi. E poi c’è da tenere in conto il fattore ambientale: un oggetto salvato dalla discarica, magari ancora funzionante, infatti, tornerà nuovamente sul mercato grazie ai processi su indicati.

A chi si chiede se conviene davvero, la risposta secondo dei test effettuati da il quotidiano La Repubblica è si. L’indagine è stata eseguita sui prodotti Refurbed, uno dei principali operatori di questo settore in Italia. Sia le prove effettuate sui pc che su smartphone sono state eccellenti in quanto, nonostante fossero prodotti ricondizionati erano di qualità. Sono stati testati inoltre i diversi gradi di ricondizionamento ed anche in questo caso il risultato è stato ottimo.

Acquistando tali prodotti (smartphone), in ogni caso, bisogna sempre ricordare che si consuma l’84% in meno rispetto a un apparecchio nuovo. Si producono 185 grammi in meno di rifiuti tecnologici (peso telefono) e si estraggono 200 chili in meno di materiali rocciosi che servono per produrre uno smartphone nuovo da 5,.5 pollici.

Riassumendo

1) Conviene acquistare pc e smartphone ricondizionati

2) Il prezzo di tali articoli è inferiore anche del 30% rispetto a quelli nuovi

3) Acquistando tali prodotti si aiuta l’ambiente producendo meno rifiuti ed estraendo meno materiale roccioso.

