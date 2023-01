Sconti Trenitalia fino al 70% per le elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia

Chi è lontano per lavoro o per studio e desidera dare il proprio contributo per eleggere il governatore di una delle due regioni indicate, potrà già da ora acquistare biglietti a prezzi agevolati.

Questi ultimi saranno applicati ai viaggi da effettuare nell’arco di venti giorni ridosso del turno elettorale.

Questo significa che l’andata potrà essere effettuata a partire dal 3 febbraio mentre il ritorno non oltre il 23 febbraio. Il motivo è che le elezioni ci saranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

Ecco gli sconti Trenitalia

I residenti in Italia, potranno ottenere sconti fino al 70% se vorranno recarsi a votare per le elezioni regionali 2023. Le riduzioni saranno valide solo per viaggi di andata e ritorno in prima e seconda classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello standard di quelli Frecciarossa.

Le agevolazioni saranno le seguenti: si avrà il 70% di sconto se si acquisteranno ticket per treni di media-lunga percorrenza nazionale.

Informazioni precise

Quindi se si fruirà di Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, servizio cuccette e Ic notte. Inoltre si riceverà uno sconto del 60% sui biglietti regionali.

Trenitalia ci tiene a precisare che i biglietti con sconti fino al 70% per i treni a lunga percorrenza saranno validi solo per il treno e per il giorno prenotato. I ticket di viaggio per i treni regionali, invece, si dovranno convalidare prima della partenza.

Tale tipologia di biglietti si potrà acquistare presso le biglietterie di Trenitalia, le agenzie di viaggio autorizzate e i punti vendita delle reti ferroviarie estere che potranno vendere i ticket di tariffa Italian Elector. Grazie a quest’ultima tariffa, anche gli italiani all’estero potranno quindi fruire di agevolazioni per viaggi da/per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera.

Per quanto riguarda le date, l’andata potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno prima della data in cui si voterà (compreso) mentre il ritorno entro le ore 24 del decimo giorno dopo quello in cui si voterà (escluso).

I biglietti si potranno inoltre acquistare sul sito ufficiale di Trenitalia o sulla app. si dovrà cliccare su “vedi altre offerte” e poi selezionare la voce “elettori”. Non si potranno comperare ticket TTper, Trenord, Fse e quelli a tariffa Italian Elector.

Per fruire delle riduzioni sarà necessario presentare il documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale. All’andata si potrà anche sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva e presentarla a bordo. Nel caso di acquisti online si dovrà inserire il numero della tessera elettorale oppure si dovrà fleggare la voce “autocertificazione”. In ogni caso, al ritorno andrà presentata anche la tessera elettorale vidimata oppure una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesi che si è votato.

[email protected]