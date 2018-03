Sconti elettori elezioni oggi 4 marzo 2018 con Trenitalia, Italo, Alitalia, nave e info italiani estero

Oggi 4 marzo 2018 si voterà per eleggere i membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ecco dunque gli sconti che si potranno ricevere sui treni Trenitalia e Italo ma anche su Alitalia e in nave per raggiungere il luogo in cui si ha la residenza per votare. Ecco le info in merito e quelle per gli italiani all’estero.

Trenitalia ed Italo: sconti per elettori

Lo sconto dei biglietti Italo Treno per votare oggi 4 marzo 2018 sarà del 60% sul prezzo base. Il ticket si dovrà acquistare categoricamente per andata e ritorno, dovrà essere nominativo e sarà valido in ambienti comfort e smart. La tariffa dovrà invece essere la Economy e la Flex. Ricordiamo che l’andata dovrà essere entro oggi mentre il ritorno entro il 14 marzo. Ovviamente si dovrà presentare tessera elettorale o dichiarazione sostitutiva all’andata più documento di riconoscimento mentre al ritorno sarà categorico presentare la tessera elettorale vidimata.

Lo sconto di Trenitalia per le votazioni di oggi 4 marzo sarà del 60% sui treni regionali e quello del 70% su Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IntercityNotte ed Espressi. Ricordiamo che, così come per Italo, i ticket andranno acquistati per andata e ritorno altrimenti non si potrà ricevere lo sconto e il viaggio di ritorno potrà essere fatto al massimo entro il 14 marzo. La documentazione sarà la medesima di Italo sia per l’andata che per il ritorno. Trenitalia comunica inoltre che nel viaggio di ritorno si potrà anche presentare la dichiarazione scritta del presidente di sezione che attesti l’avvenuta votazione.

Nave e Alitalia, sconti elezioni politiche 4 marzo

La Compagnia di Navigazione Italiana ovvero quella che collega la Sardegna, la Sicilia e le Isole Minori come comunicato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sconterà i biglietti di andata e ritorno del 60% sulla tariffa ordinaria. Si potrà viaggiare sia in prima che in seconda classe per un periodo di venti giorni nell’arco delle elezioni. Per poter fruire dello sconto si dovrà esibire la tessera elettorale che dovrà essere vidimata al ritorno più documento di identità.

Così come negli anni passati anche Alitalia agevolerà gli elettori che vorranno votare oggi 4 marzo 2018. Ricordiamo che si voterà dalle 7 fino alle 23 e che al termine delle votazioni, inizierà subito lo scrutinio. Tornando ad Alitalia i biglietti si dovranno acquistare in un’unica soluzione di andata e ritorno. Ovviamente l’andata dovrà essere entro oggi mentre il ritorno entro il 10 marzo. Lo sconto sarà pari a 40 euro e applicabile sulla tariffa del biglietto andata e ritorno, se superiore a 40 euro, escluse le tasse e i supplementi, ecco il link Alitalia.

Italiani all’estero: agevolazioni

Gli italiani che risiedono all’estero il 4 marzo 2018 per votare in Italia potranno fruire della tariffa “Italian Elector”per viaggi internazionali da e per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera. I ticket per treni a lunga e media percorrenza ed i biglietti con tariffa Electron saranno validi soltanto per il giorno ed il treno prenotati. La data di ritorno dovrà essere al massimo entro un mese dalla data di votazione. La documentazione da presentare per le agevolazioni sarà la medesima di Trenitalia ed Italo Treno, ecco il link. Leggete anche: Scheda elettorale elezioni 4 marzo e tagliando anti frode 2018: come si vota, verità e bufale.

