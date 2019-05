Sconti e promozioni con Trenitalia, Alitalia, traghetti per le elezioni europee 2019

Domenica 26 maggio 2019 si voterà per eleggere i nuovi membri del Parlamento europeo. Inoltre si voterà anche in più di tremila ottocento comuni per il rinnovo del consiglio comunale. Trenitalia, Alitalia e traghetti offriranno degli sconti ottimali per tornare a casa e poter votare domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Trenitalia e gli sconti per le elezioni europee 2019

Quando si vota Trenitalia dà sempre la possibilità di acquistare dei biglietti del treno a prezzo super scontato per viaggio di andata e ritorno in seconda classe. Si avrà lo sconto del 70% per i treni Frecciarossa, Frecciargento, Freciabianca, Intercity ed Intercity Notte e quello del 60% per i regionali.

Ovviamente, dato che gli sconti saranno per permettere agli elettori di votare ci saranno delle regole da rispettare. La prima sarà che il viaggio di andata non potrà esserci prima del 17 maggio mentre quello del ritorno non potrà andare oltre il 5 giugno. Qualora in un comune dovesse esserci il ballottaggio (esso sarà indicativamente il 9 giugno), invece, i viaggi dovranno essere fatti tra il 31 maggio ed il 19 giugno.

Con Trenitalia si ricorda, inoltre, che ci sarà anche la tariffa Italian Elector per i viaggi internazionali sui treni Eurocity Italia-Svizzera con degli sconti del 70%. Sarà necessario per acquistare le offerte recarsi presso le biglietterie o un rivenditore autorizzato con carta di identità e tessera elettorale. Quest’ultima potrà essere sostituita all’andata da un autocertificazione ma al ritorno sarà necessario presentarla vidimata.

Alitalia e traghetti: sconti elezioni 2019

Anche Alitalia applicherà uno sconto sul biglietto aereo. Esso sarà di 40 euro sia per l’andata che il ritorno se il biglietto acquistato costerà più di 40 euro. Anche con Alitalia si dovranno rispettare delle regole: l’andata dovrà essere compresa tra il 18 ed il 26 maggio mentre il ritorno tra il 26 maggio ed il 2 di giugno. Qualora si viaggi in due o più persone, Alitalia consiglia di effettuare le prenotazioni separatamente per non perdere lo sconto. Sarà necessario infine all’andata presentare la tessera elettorale o sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, invece, sarà indispensabile esibire la tessera vidimata.

Anche i traghetti che collegano l’Italia alla Sicilia, alla Sardegna nonché alle Isole Tremiti (come la Tirrenia e Moby) offriranno delle riduzioni sui biglietti in vista delle elezioni europee 2019. Lo sconto sarà del 60% sul costo del biglietto a tariffa ordinaria. Qualora i residenti abbiano già degli sconti per poter tornare a casa verrà attivata quella tipologia di sconto qualora la tariffa per le elezioni non sia la migliore. Inoltre, anche i trasporti marittimi tra Sicilia e le isole minori assicureranno simili agevolazioni.

Leggete anche: Elezioni europee 2019: quando si vota e tutto quello che occorre sapere sulle istituzioni.

Condividi su