Sconti BancoPosta dicembre 2019: l’iniziativa per risparmiare quando si fa un acquisto

Gli sconti BancoPosta sono un’iniziativa grazie alla quale si potrà risparmiare sui propri acquisti. Si dovranno però utilizzare le carte Postepay o quella BancoPosta nei negozi convenzionati da Nord a Sud sia fisici che online. Ecco le info più specifiche e le promozioni Grimaldi Lines, Giordano, Ventis e BW.

Come funzionano gli sconti BancoPosta

Per poter fruire degli sconti BancoPosta sarà necessario utilizzare, quando si fa un acquisto online o nel negozio fisico convenzionato, la carta Postepay o quella BancoPosta. Se verrà eseguita tale operazione in automatico si accumuleranno degli sconti che verranno poi accreditati sulla carta prepagata o sul conto corrente BancoPosta al raggiungimento di 1 euro oppure all’inizio dell’anno.

I punti vendita convenzionati saranno molti e la lista aggiornata la si troverà sulla mappa presente sul sito web di Poste Italiane e nella sezione “sconti BancoPosta” su applicazione “Postepay” o “BancoPosta”.

Gli sconti, poi, saranno esclusivi e fino al 50% ed inoltre si potranno ottenere tutto l’anno anche nel periodo dei saldi stagionali. L’adesione al programma sarà gratuita e scaricando la app Extra Sconti ogni giorno si potranno consultare tanti articoli in promozione che renderanno di fatto la spesa più leggera.

Ecco i principali sconti BancoPosta di dicembre 2019

Tra i principali sconti BancoPosta, segnaliamo il 5% di sconto sui collegamenti marittimi con le navi Grimaldi Lines per la Sardegna, la Sicilia, la Spagna, la Grecia (si dovrà partire da Brindisi e tornare poi in tale luogo), Malta, il Marocco e la Tunisia. Tale promozione sarà valida fino al 18 dicembre se verranno effettuati tali acquisti con la carta Postepay o BancoPosta. Lo sconto avverrà se l’acquisto verrà fatto mediante sito web o contattando il call center al numero 081.496444.

Fino al 16 dicembre 2019, pagando con le carte su indicate, si avrà diritto al 6% di sconto su qualsiasi acquisto verrà effettuato su Ventis.it. Ricordiamo che quest’ultimo è un portale di shopping sul quale si potranno acquistare tanti prodotti ed eccellenze Made in Italy. In questo periodo sarà possibile trovare sui prodotti enogastronomia, casa e moda sconti fino al 70%.

Gli sconti di BancoPosta

Chi si iscriverà al sito e farà il primo acquisto, infine, avrà un bonus di benvenuto di 5 euro.

Chi effettuerà un acquisto sul sito dei vini Giordano con Postepay o BancoPosta avrà uno sconto del 5%. Per chi non la conoscesse, la Giordano è un’azienda che produce vino dal 1900 e che seleziona le migliori specialità alimentari di tutta la penisola. La comodità è che se si effettuerà un acquisto online, la consegna avverrà in 72 ore.

Infine chi acquisterà un Cadeau con carta BancoPosta o Postepay su Cadeau.bestwestern.it avrà diritto al 5% di sconto. Si ricorda che esso sarà valido per soggiorni fino al 31 dicembre 2019 e che la prenotazione sarà soggetta a disponibilità. Il Cadeau si potrà usare una sola volta e l’eventuale cancellazione della prenotazione dovrà avvenire sette giorni prima della data di arrivo. In caso contrario, il Cadeau sarà annullato e non si potrà più usare. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Best Western è il gruppo alberghiero più grande al mondo (anche nel nostro paese) e che conta 170 alberghi nella principali località turistiche e d’arte.

