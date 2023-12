Manca ancora un bel po’, ma gli utenti Microsoft vogliono risolvere il problema sin da ora. Stiamo parlando della scadenza di Windows 10 relativa agli aggiornamenti di sistema. Il supporto cesserà definitivamente il 14 ottobre 2025, quindi come dicevamo mancano ancora quasi due anni. La soluzione al problema, almeno parziale, l’ha offerta la stessa Microsoft, vediamo di cosa si tratta.

La soluzione di Microsoft

Addio correzioni a bug e sicurezza. La scadenza di Windows 10 relativa al supporto offerto da Microsoft non è certamente un problema da poco per coloro che usano tale sistema operativo sul proprio PC.

Come ovviare al problema? Per fortuna è la stessa Microsoft ad aver offerto una soluzione pratica, ossia pagare per continuare ad avere il servizio. Si tratta però anche in questo caso si una soluzione temporanea, ossia una manovra atta a temporeggiare e consentire agli utenti di avere ancora un po’ di tempo per passare al nuovo sistema operativo. Nel comunicato rilasciato dall’azienda si legge infatti che, a partire dal, “non forniremo più correzioni ai bug, correzioni per le vulnerabilità della sicurezza, aggiornamenti ai fusi orari o supporto tecnico per i problemi che potrebbero presentarsi”.

Ecco che arriva la soluzione denominata ESU, ossia aggiornamenti di sicurezza estesi. Microsoft lancia la proposta come dicevamo al fine di permettere agli utenti di avere qualche anno in più prima di decidere se passare a un altro sistema operativo oppure salutare definitivamente Microsoft. Il servizio ESU infatti sarà disponibile per 3 anni, ossia fino al 2028. Ciò significa che gli utenti, pagando annualmente, potranno continuare a ricevere l’assistenza per il proprio PC e ottenere gli aggiornamenti necessari per evitare bug e problemi di sicurezza. Nel comunicato infatti si legge: “I dispositivi registrati per gli ESU riceveranno aggiornamenti di sicurezza mensili per tenere i PC Windows 10 al sicuro”.

Scadenza Windows 10, problema risolto?

I soldi possono risolvere la stragrande maggioranza dei problemi, questa è cosa ormai nota.

Se quindi volete continuare a utilizzare il vostro PC Windows 10 e la scadenza non vi fa paura, ESU è laper continuare a rimandare il change di altri 3 anni. Gli aggiornamenti verranno effettuati mensilmente, mentre il pagamento sarà annuale. Microsoft però non ha ancora reso noto il costo di tale servizio e al momento sembra davvero impossibile fare previsioni. La sicurezza del proprio device comunque non ha prezzo, e sappiamo bene quanto possa essere rischioso navigare sul web con unprivo di protezioni. Le truffe del conto corrente spaventano il mondo online e non solo. Quindi senza dubbio gli interessati decideranno di attivare tale estensione.

Insomma, la scadenza di Windows 10 è stata sostanzialmente rimandata, ma per ottenere tale proroga sarà necessario pagare. Il colosso, comunque, raccomanda di passare al nuovo sistema operativo comprando nuovi PC oppure attraverso Windows 365, la soluzione per usare un PC in cloud. Dobbiamo però considerare che non tutti gli utenti avranno facilitò ad effettuare tale passaggio. Pensiamo ad esempio ai dipendenti aziendali che utilizzano il PC a lavoro. Le aziende potrebbero avere non pochi problemi ad effettuare il change in massa verso Windows 11, ed è per questo motivo che quindi la soluzione ESU risulta essere particolarmente gradita, quanto meno per temporeggiare momentaneamente il problema.

Punti salienti…