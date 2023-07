Saldi estivi 2023: date regione per regione e 7 consigli per acquisti in sicurezza

Manca davvero pochissimo all’inizio dei saldi estivi 2023. Il mese di luglio è finalmente arrivato per cui chi è in procinto di partire, potrà acquistare tanti articoli in super offerta come i costumi da bagno.

Considerando i prezzi dell’ultimo periodo che sono quasi raddoppiati, poter contare di una tale opportunità non potrà fare altro che piacere.

Gli sconti saranno significativi in quanto l’obiettivo sarà quello di vendere le rimanenze di magazzino e fare spazio alle nuove collezioni autunnali.

La data di inizio dei pazzi sconti sarà quasi la stessa in tutte le regioni italiane. Quella che varierà, invece, sarà la data di fine saldi. Ecco dunque il calendario e i consigli per acquisti in sicurezza.

Pronti, partenza, via….

La domanda del momento che tutti si stanno facendo è: quando inizieranno i saldi estivi 2023? Ebbene, in Abruzzo la data di inizio sarà quella del 6 luglio e quella di fine saldi il 31 agosto. Per quanto riguarda la Basilicata, inizieranno il 6 e termineranno il 2 settembre, in provincia di Bolzano il 14 luglio fino all’11 agosto anche se in alcuni comuni turistici partiranno più tardi.

Esattamente dal 18 agosto fino al 15 settembre.

Tornando alla regioni, in Calabria e Campania inizieranno il 6 luglio con termine il 30 agosto, in Emilia Romagna il 6 luglio con fine il 31 agosto mentre in Friuli Venezia Giulia da 6 luglio al 30 settembre. Il 6 luglio partiranno anche nel Lazio, in Liguria, nelle Marche e in Molise. Nella prima regione termineranno il 16 agosto come in Liguria mentre nelle Marche e in Molise il 31 agosto. Le date della Lombardia saranno il 6 luglio quella di inizio e il 30 agosto quella di fine mentre in Piemonte l’inizio sarà il 6 e il termine il 31 agosto.

Dal calendario dei saldi estivi 2023, si evince che in Sardegna l’inizio darà il 6 luglio e la fine il 30 agosto, in Sicilia il 6 agosto e la fine il 15 settembre mentre in Toscana dal 6 luglio al 31 agosto. Dulcis in fundo, nella provincia di Trento, ci sarà l’autonomia dei commercianti per le date, in Umbria e Veneto l’inizio sarà il 6 luglio e la fine il 30 agosto mentre in Valle d’Aosta il 6 luglio e il 30 settembre.

Saldi estivi 2023: date regione per regione e 7 consigli per acquisti in sicurezza

Come visto, la data di inizio dei saldi estivi sarà la stessa in quasi tutte le regioni italiane ovvero il 6 luglio. In vista di tale giorno, ecco sette consigli utili per effettuare acquisti in tutta sicurezza. Prima di tutto, si dovrà sempre conservare lo scontrino perché i capi in super offerta si potranno cambiare.

Il secondo suggerimento sarà quello di verificare che le vendite siano realmente quelle di fine stagione. Per legge, infatti, si deve vendere la merce ch sta finendo in questa stagione e non i fondi di magazzino. A partire da oggi, poi, sarebbe opportuno controllare e segnare i prezzi degli articoli che si vogliono acquistare così da capire se quel prodotto è stato davvero scontato e di quanto. Meglio non fermarsi al primo negozio ma confrontare i diversi prezzi.

Passiamo al quarto consiglio che sarà quello di diffidare degli sconti che superano il 50%, potrebbero nascondere delle insidie come che la merce non è propriamente nuova. Il quinto consiglio sarà poi quello di verificare con attenzione che sul capo o sull’articolo che si vuole comprare ci siano due prezzi: il vecchio, il nuovo e la percentuale di sconto.

Infine sarebbe opportuno scegliere negozi con vetrine non coperte da manifesti che impediscono di visionare la merce e diffidare di quei negozi che non accettano pagamenti elettronici. Tutti i commercianti sono obbligati ad accettare forme di pagamento come carte e bancomat anche per i saldi senza oneri in aggiunta.

Riassumendo…

1. La data di inizio dei saldi estivi 2023 è vicina

2. Quasi dappertutto, da Nord a Sud inizieranno il 6 luglio

3. La data di fine sarà diversa da regione a regione

4. Occhio a 7 regole per fare buoni acquisti tra cui quella del doppio prezzo sul capo che si intende acquistare. Inoltre la percentuale di sconto attuata dovrà essere visibile.

[email protected]