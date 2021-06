Saldi estivi 2021: ecco le date e il calendario regione per regione

Siamo alla metà di giugno e già sono tante le persone che si chiedono quando ci saranno i saldi estivi 2021. Lo scorso anno a causa del Covid-19, l’inizio dei saldi estivi slittò di un mese ma quest’anno lo corsa allo shopping partirà come sempre dal prossimo mese.

Calendario regione per regione dei saldi estivi 2021

I saldi estivi 2021 partiranno da inizio luglio 2021 ma il calendario è in continuo aggiornamento per cui potrebbero esserci delle variazioni. Il suggerimento è quindi quello di monitorarlo anche nelle prossime settimane.

In Abruzzo i saldi estivi 2021 partiranno da sabato 3 luglio per una durata massima di sessanta giorni. Nella Basilicata dovrebbero iniziare il 3 luglio e terminare il 31 agosto mentre in Calabria la data di inizio è quella del 3 luglio con termine il 31 agosto.

La Campania ha come termine stabilito il 3 luglio dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ma per la Fenailp l’inizio dovrebbe essere invece il 23 luglio. In Emilia Romagna partiranno il 3 luglio e dureranno massimo 60 giorni così come in Friuli Venezia Giulia.

Nel Lazio i saldi inizieranno il 3 luglio e Paolo Orneli, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, ha dichiarato di sperare che le attività possano riprendere ossigeno dopo la sofferenza per la pandemia. Lo stesso ha dichiarato che per aiutare le attività commerciali del territorio è stata data anche la possibilità di svolgere attività di vendita promozionale anche nei trenta giorni prima dell’inizio dei saldi.

Quando iniziano i saldi estivi 2021 regione per regione?

In Liguria così come nelle altre regione i saldi dovrebbero partire il 3 luglio. La Fismo, però, ovvero la Federazione Italiana Settore Moda della Confesercenti ha chiesto sia a livello nazionale che locale di spostare la data di inizio al 17 luglio. Questo per far sì che i negozianti possano rifarsi dalle perdite subite durante il periodo del lockdown. In Lombardia dovrebbero partire il 3 luglio così come nelle Marche ed in Piemonte. Anche in quest’ultima regione dureranno 8 settimane anche non continuative.

In Puglia i saldi estivi 2021 dovrebbero partire il 3° luglio così come in Sardegna. In Sicilia dovrebbero iniziare invece il 1° luglio, in Toscana il 3° luglio ed in Trentino il 16 luglio. Infine in Umbria partiranno dal 3 luglio così come in Veneto mentre in Valle d’Aosta e Molise ancora non ci sono notizie certe.

