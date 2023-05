Risparmiare sulla polizza auto, i 6 trucchi alla portata di tutti per un portafogli più felice

Risparmiare sulla polizza auto è ormai un imperativo per tanti. L’automobile è un salasso continuo, tra costi di gestione e mantenimento e spese collaterali, ma sono tante le persone che non possono rinunciarvi. Chi lavora lontano da casa, chi ogni giorno deve percorrere molti chilometri e chi ha poca scelta in termini di mezzi pubblici, non può farne a meno. In una fase storica in cui, purtroppo, inflazione, caro vita e caro bollette ci hanno messo con le spalle al muro e ci hanno consumato gran parte dei risparmi, i costi legati all’automobile pesano sempre di più sul bilancio famigliare.

Ecco perché è arrivato il momento di pensare attentamente all’assicurazione. Un compito impegnativo per il quale spesso non abbiamo tempo, finendo coll’affidarci sempre alle stesse compagnie senza guardare al vantaggio. Una scelta oculata, però, assicura un vero risparmio sulla polizza auto. Questi sono i 6 trucchetti per spendere meno, ma non rinunciare a sicurezza e vantaggi importanti.

Confronta le offerte e monitora gli sconti

Lo sappiamo, la vita è frenetica e il tempo per stare a confrontare offerte, leggere clausole e fare comparazioni scarseggia. Un po’ perché le ore di lavoro sono troppe e la sera prende il sopravvento la stanchezza, un po’ perché ci affidiamo alle stesse persone di sempre per fiducia. Dobbiamo però mettere da parte la pigrizia: per risparmiare sulle polizze auto in modo davvero efficace è necessario impiegare del tempo a confrontare le offerte di diverse compagnie assicurative. Esistono efficacissimi strumenti online che permettono di farlo, ma possiamo anche direttamente contattare le compagnie di nostro interesse chiedendo dei preventivi ben dettagliati. A questo punto dobbiamo analizzare tutte le voci che riguardano le coperture garantite, i premi e le esclusioni per capire quale polizza fa per noi.

Inutile sceglierne una meno costosa se poi non copre le nostre esigenze.

Sono numerose, inoltre, le compagnie assicurative che offrono sconti e agevolazioni per i nuovi clienti. A volte offrono prezzi interessanti per chi installa precisi dispositivi antifurto o per chi non ha mai causato incidenti.

Risparmiare sulla polizza auto: monta la scatola nera per la guida sicura e il monitoraggio

Un altro trucchetto per risparmiare sulla polizza auto è quello di installare la cosiddetta scatola nera. Molte compagnie propongono programmi di monitoraggio e guida sicura che assicurano sconti sull’assicurazione. Il dispositivo di monitoraggio registrerà i nostri comportamenti di guida, tenendo conto di accelerazioni, frenate brusche e velocità di crociera. Occhio, però: accetta solo se sei un guidatore prudente. In questo caso otterrai facilmente tariffe più convenienti. Se tendi a essere più spericolato, meglio evitare per non pagare di più. In generale, montare la scatola nera tramite tramite assicurazione può portare spendere anche il 20% in meno sul premio.

Valuta le franchigie e le garanzie accessorie

Se vogliamo risparmiare sulla polizza auto dobbiamo anche fare attenzione alla franchigia. Si tratta di una cifra che, in caso di incidente, dovremo pagare di tasca nostra prima che l’assicurazione entri in campo. Cerchiamo di capire se quella proposta è adeguata per noi e per il nostro stile di guida. Dovremmo monitorare attentamente anche le garanzie accessorie. A volte ne vengono proposte tante che, alla fine, non ci servono e paghiamo per nulla. Ragioniamo quindi sull’auto che guidiamo: è vecchia e malandata? Allora forse l’assicurazione sui furti non è così necessaria, ma serve certamente di più l’assistenza stradale inclusa. Prima di rinunciare a una garanzia è meglio valutare molto bene tutti gli aspetti.

Usufruisci della legge Bersani

La Legge Bersani, divenuta poi RC Familiare, è essenziale per risparmiare sulla polizza assicurativa di una seconda auto. Il nuovo veicolo acquisisce direttamente la classe di merito dell’altra auto dello stesso nucleo familiare.

Risparmiare sulla polizza auto: le compagnie dirette assicurano maggiore risparmio

Un vantaggio che possiamo sfruttare se la macchina da assicurare ha una classe di merito inferiore a quello già assicurato. È importante inoltre assicurare due veicoli della stessa categoria.

Sono ormai anni che le compagnie assicurative online si sono fatte strada, spesso scalzando quelle tradizionali nelle classifiche di gradimento. Uno dei loro punti forti è proprio che permettono di risparmiare sulla polizza auto poiché hanno molte meno spese. Ovvero, non hanno sedi fisiche o agenzie sul territorio nazionale. Il fatto che siano solo online non significa che offrano meno sicurezze: offrono comunque servizi di qualità e assistenza continua. Sì, perché fanno comunque capo ai grandi gruppi assicurativi.

Opta per i meccanici convenzionati

È vero che magari nel tempo abbiamo stretto un rapporto di fiducia con un meccanico scelto da noi, ma valutiamo attentamente la possibilità di rivolgerti a meccanici convenzionati per risparmiare sulla polizza auto. Così facendo, infatti, potremo sfruttare sconti interessanti.

Risparmiare sulla polizza auto, i 6 trucchi alla portata di tutti per un portafogli più felice

Sono principalmente 6 i trucchi per risparmiare sulla polizza auto. Confronta le offerte e i preventivi, scegli le compagnie online, monta la scatola nera, valuta franchigia e garanzie accessorie, usufruisci della RC Familiare e opta per meccanici convenzionati. Così facendo puoi riuscire a risparmiare fino al 50%.